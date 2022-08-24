嗲喊「XXX不是故意的！」　女同事1行為惹怒OL：男的全寵她

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友發文抱怨，有位女同事超愛用「第三人稱」稱呼自己，平常講話總是「XXX工作做不完」、「XXX不是故意的」，而且辦公室男生全寵著她，讓她整個看不下去，吐槽直呼「超過30歲了，不是妹子。」

女網友在「匿名2公社」提到，公司有個同事，說話很愛加入第三人稱，像是「XXX想吃雞腿便當」、「XXX今天要喝飲料」、「XXX今天的工作做不完」，就連跟老闆講話也不例外，會裝可愛地說「XXX不是故意的，對不起。」

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之前某次聚餐，該女竟一副委屈的模樣，跟主管吐苦水說「是不是XXX做錯事，所以女生都不跟XXX玩」，害她們被叫去訓話一番。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po還傻眼透露，整個辦公室的男生都像豬哥一樣寵著她，「最近阿妮亞熱，然後她又開始模仿，搞到明明很可愛的卡通，我卻完全看不下去，還有她超過30歲了，不是妹子。」

對此，網友們紛紛回應，「XXX說：關妳什麼事」、「每次聽到都握拳」、「好想給她巴蕊」、「聽到她講話，應該每個人都牙起來了吧」、「第三人稱我不行」、「拳頭都硬了」、「她有正常講話的時候嗎」。

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