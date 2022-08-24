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大陸 大陸焦點 特派現場

寧德時代2022年上半年淨利359.4億元　毛利率逐年下降為18.68%

▲寧德時代。（圖／CFP）

▲大陸電池龍頭寧德時代。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電池龍頭寧德時代昨（23）日晚間公布2022年上半年財報，實現營業收入1129.7億元人民幣（約4970.68億元新台幣），同比增長156.32%，歸屬上市公司淨利潤81.7億元人民幣（約359.4億元新台幣），同比增長82.17%，扣除非經常性損益的淨利潤為70.51億元人民幣（約310.24億元新台幣），同比增長79.95%。

▲寧德時代,鋰電池。（圖／CFP）

▲寧德時代動力電池市佔率穩居全球首位。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，一季度令人錯愕地出現利潤同比下跌23.62%後，寧德時代二季度扭轉局勢，實現收入和利潤高速突進。2022年二季度，單季實現歸母淨利潤同比增長163.91%至66.75億元（人民幣，下同），較一季度大幅增長347.16%。

值得注意的是，寧德時代上半年的毛利率為18.68%，同比下降8.58%，延續2019年以來毛利率逐年下降的趨勢。三大主營業務動力電池、儲能、電池原材料的毛利率同比均出現不同程度的下跌，盈利能力值也成為外界關注焦點。

寧德時代表示，克服新冠疫情反覆、原材料供應緊張等挑戰，藉由強化組織建設，優化運營安排，持續發揮技術研發、極限製造、產業鏈深度佈局等競爭優勢，使營收及利潤大幅增長。

在動力電池的市佔率部分，寧德時代2022年上半年穩居首位。SNE Research數據顯示， 寧德時代動力電池裝車量在2022年上半年達到69GWh，全球市占率達34.8%，同比增長6.2%，連5年位列全球第一，排名第二的韓國LG新能源的動力電池裝車量為28GWh，市佔率為14%。

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