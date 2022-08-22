馬鞍估今生成！最新衛星圖「旋轉了」　警報機率曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（22日）有機會增強為今年第9號颱風「馬鞍」。氣象局長鄭明典貼出「準馬鞍」的最新衛星雲圖，可見中心開始旋轉了。氣象專家賈新興則認為，目前評估發布海上颱風警報機率低。

▲▼「準馬鞍」最新衛星雲圖。（圖／RAMMB）

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鄭明典在臉書說，熱帶低壓對流區仍然偏在南側，低層旋轉中心完全裸露，但是旋轉特徵明顯，強度也接近颱風標準！未來幾天巴士海峽和蘭嶼、綠島海面都需要提防強風。

賈新興在臉書表示，觀察今天至周二中午前熱帶低壓的趨勢，目前評估發布海警機率低，周二午後中部山區、南部山區及恆春半島有局部短暫雷陣雨；周二深夜至周三熱帶低壓或颱風外圍環流影響，花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨；周四至下周三偏西南風，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▲▼菲律賓東方海面的熱帶低壓估今成颱，是否發海警待觀察。（圖／氣象局）



氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速6公里。氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今有機會成颱，預估未來先通過呂宋島進入南海，往廣東前進，而周三最靠近台灣；若以目前預報的路徑更北、暴風半徑再大一點，有機會碰到警戒區，有海上颱風警報機率，還要再觀察。

張承傳說，周二晚到周三，熱帶低壓或颱風外圍環流影響，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周四熱帶低壓或颱風有機會登陸廣東，周四到周日風場偏南到西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。