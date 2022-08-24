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韓國瑜旋風「美魔女推手」再傳喜訊　外交官新夫婿爭議大

邱佳瑜婚後隨呂志堅旅居南非，通訊軟體的頭貼也是二人的合照。（讀者提供）

▲邱佳瑜婚後隨呂志堅旅居南非，通訊軟體的頭貼也是二人的合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前中視董事長邱佳瑜傳出與我駐南非外交官再婚！被外界稱為韓流推手的邱佳瑜，2年前因中天新聞台遭撤照黯然離職，最近卻傳出年初已再婚，對象是同樣迎來第二春的外交官呂志堅，婚後邱還陪老公一起前往南非任職。

只不過呂的過往也相當精采，3年多前他擔任我國駐紐約辦事處政治組組長，曾發生外遇生子、違反法院保護令等事件，面對美國警方上門，還瞎扯有外交豁免權遭到逮捕，如今調到南非，讓外界好奇是否因邱的「幫夫運」太強，新婚夫婿才能全身而退。

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本刊調查，邱佳瑜離開新聞界後，在大直投資一家咖啡廳，大部分時間都在店裡和母親一起打理生意，許多昔日的媒體界好友及政商友人，也常前往捧場支持，邱佳瑜對感情可說保密到家，身邊友人對她和呂志堅交往一事所知有限，直到年初二人再婚，也很少有朋友知情。

前中視董事長邱佳瑜日前傳出與我國外交官呂志堅再婚的喜訊。

▲前中視董事長邱佳瑜日前傳出與我國外交官呂志堅再婚的喜訊。

B先生質疑呂志堅（圖）在美與中國籍女子外遇，違反相關國安規定卻被輕縱。（翻攝台灣護理學會網站）

▲B先生質疑呂志堅（圖）在美與中國籍女子外遇，違反相關國安規定卻被輕縱。

婚後不久，呂就被派往南非代表處擔任副參事，邱也放下咖啡店的生意，跟隨夫婿前往南非履新，只不過呂過往的婚姻紀錄，卻不免讓知悉內情的友人為邱感到擔心。呂志堅三年多前派駐紐約辦事處擔任政治組組長時，曾經因違反當地的保護令，遭美國檢警逮捕並起訴。外交部調查發現，當時已婚的呂在派駐紐約辦事處期間，與另名女子發生婚外情還生下一子，小三為此不斷要求呂與元配離婚。

邱佳瑜離開媒體圈後經營咖啡廳，常與呂志堅在店內和友人聚會。（翻攝沐森林臉書）

▲邱佳瑜離開媒體圈後經營咖啡廳，常與呂志堅在店內和友人聚會。

知情人士透露，邱佳瑜、呂志堅二人在南非的新婚生活，可說相當愜意，邱還不時會傳二人一起打高爾夫的照片給友人，也會po老公代表外交部在當地進行公開活動的資訊；雖然呂目前仍必須支付前妻、外遇對象及所生子女的贍養費和生活費，但如今，有邱這樣的賢內助作後盾，相信不管在感情生活或仕途，都能有一番新的局面，也希望他能記取教訓，別讓媒體女強人對婚姻再度失望。


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【韓流推手再逢春1】從小記者做到中視董事長　邱佳瑜成也韓流敗也韓流
【韓流推手再逢春2】美魔女祕婚駐南非外交官　他曾因唬爛驚動美國國務院
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