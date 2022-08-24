原能會採購偷天換日　助理工程師涉貪聲押禁見

▲原能會核研所助理工程師陳鈺沛涉嫌貪污遭檢察官聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院原子能委員會核能研究所驚爆採購弊案，前助理工程師楊孟北涉嫌在2015年辦理設備採購案時，勾結廠商，用低價「感測針頭」充當高價產品魚目混珠，從中詐取約10萬元，台北地檢署23日指揮廉政署搜索約談，結果發現另名助理工程師陳鈺沛涉案情節更嚴重。24凌晨訊後依違反《貪汙治罪條例》，向法院聲請將陳女羈押禁見，楊則獲10萬交保，廠商吳姓負責人40萬交保。

原能會核研所在2015年3月間辦理148萬元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」，當時楊姓助理工程師是採購案申請人，明知道採購項目中要價10多萬元的「感測針頭」已經不需要了，卻勾結廠商，提供外型相似，只要1500元的低價溫度感測針，並由楊不實驗收，藉此賺取價差。

▲前助理工程師楊孟北10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲得標廠商吳姓負責人獲40萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署23日指揮廉政署兵分5路展開搜索，並以涉犯《貪汙治罪條例》罪嫌身分，約談楊男，以及核研所陳姓助理工程師、吳姓廠商負責人等3人到案，偵辦過程中，發現陳女涉案情節嚴重，檢察官訊後向法院聲請將他羈押禁見，楊男、吳男分別獲得10萬、40萬元交保候傳。