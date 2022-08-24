正義魔人批百萬網紅搭轎踐踏人尊嚴　轎夫：害沒人敢搭幫倒忙！

▲大陸旅遊博主乘坐人力轎遭批踐踏尊嚴，反害轎夫生意受影響。（圖／翻攝自抖音／同程旅行）

實習記者楊子嫻／綜合報導

在山勢起伏大、路程蜿蜒的景區中，經常會有滑竿（轎子）的服務出現，以人力抬轎的方式帶領旅客遊玩景區。一名旅遊網紅近（18）日發布了一則在重慶天生三橋景區中搭乘人力轎的影片，卻遭到部分網友在網路上批評｢大家都生而為人，你憑什麼花錢踐踏他的尊嚴？」而正義魔人的行為一出，立刻引發網路上的激烈討論。

據《新浪新聞》報導，擁有107萬粉絲的旅遊網紅「同程旅行」日前於抖音上發布了新影片，講述他到重慶武隆的天生三橋花錢坐轎子旅遊，卻遭到正義魔人們的網路暴力。一些網路上的言論開始抨擊博主的行為，他們認為大家都是生而為人，網紅憑什麼花錢把人當牛馬使喚，去踐踏轎夫的尊嚴，尤其抬滑竿的都是些頭髮花白的老人，這更是罪過，並呼籲大家不應該乘坐滑竿。

網路正義魔人批評網紅的事件一出，立刻引起其他網友批評道，一個花錢坐轎，一個憑力氣吃飯，有什麼不對？對滑竿的轎夫來說這是生計，他們需要賺錢，這些溫室裡的花朵不應該覺得人家的掙錢辛苦就砸了人家的飯碗，你不坐，我不坐，他們拿什麼養家糊口？若是真的心疼這些轎夫，應該是要號召更多人來照顧他們的生意，而不是要大家不要乘坐，這樣只會適得其反害轎夫們沒有生意可做。

同程旅行也在影片解釋道，自己並非是要花錢享受，而是景區一路上雖人來人往，滑竿的生意卻門可羅雀，他在原地觀察30分鐘依然沒看到有生意上門，為了滑竿轎夫的生計著想，他選擇搭乘轎子來支持，然走在景區中吸睛程度卻爆表，沿途更會收到來自其他遊客認為他年輕力壯應該要自己走的閒言碎語，最後網紅也不好意思坐著轎子走完全程，以高於約定價格的600元（人民幣，約新台幣2646元）作為酬勞轉帳給抬滑竿的轎夫。

影片中轎夫也表示，他們一天最多能拉2個遊客，其他時間都在等遊客上門，因為有不少年輕人擔心一但乘坐轎子的照片發到網路上，會遭受到網友們道德的譴責，而拒絕體驗乘坐滑竿。

▲轎夫們表示，年輕人害怕乘坐轎子的畫面放到網路上遭網爆而選擇不搭轎，因此生意大受影響。（圖／翻攝自抖音／同程旅行）

這些抬滑竿的轎夫多是附近的農民，是家裡主要的收入來源，來景區做滑竿生意條件比在田裡工作好很多，若是一天能拉上3、4趟，一天賺幾百塊人民幣，一個月的時間就能賺進農村一年的收入，且滑竿抬行的方式為兩人一組，一人在前一人在後，兩個人抬100-200斤（大陸斤，約50-100公斤）還是能應付得來。

據報導，景區的工作人員表示，遊覽天生三橋景區正常成年人需1.5小時才能走完，轎子是提供給老人、兒童、行動不便的遊客，不過礙於之前的疫情，與遊客們畏懼成為目光焦點生意大受影響，但因事件在網路上的曝光，民眾了解到景區轎夫的真實情況後，越來越多年輕人會出於善意乘坐轎子，讓轎夫們多點收入。