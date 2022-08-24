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限時2周搶喝！超商精品美式、拿鐵「第2杯只要10元」

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11精品美式／拿鐵即日起可享「任選第2杯10元」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商祭出限時「精品美式／拿鐵」優惠，即日起至9/6止限時14天，不管是購買精品美式或精品拿鐵，皆可享「任選第2杯10元」優惠，以精品美式原價1杯80元來算，搭配優惠之後，每杯下殺45元，買到真的賺到。

7-11近日除了宣布「CITY CAFE美式」將於8/24起全面升級配方，「CITY PRIMA精品咖啡」也已突破5200店；「CITY PRIMA精品咖啡」堅持單一產地溯源、選用衣索比亞古吉咖啡豆、通過嚴格杯測、國際咖啡品質協會(CQI)評鑑80分以上，秉持4大原則只為製作1杯講究的精品咖啡。

為了回饋喜愛精品咖啡的民眾，7-11表示，即日起至9/6止，CITY PRIMA精品美式/拿鐵咖啡「任選第2杯10元」。

▲▼「CoCoX海尼根0.0」推出2款「0酒精特調系列飲品」。（圖／CoCo提供）

▲最新「0酒精特調系列手搖杯」開喝了。（圖／CoCo提供）

人氣手搖飲「CoCo」宣布攜手海尼根0.0聯手推出3款「0酒精特調系列」飲品，首推「雲朵海尼根0.0」，使用綠茶作為基底加入海尼根0.0，接著淋上使用來自喜馬拉雅山結晶岩鹽融入香醇濃厚芝士奶蓋，每一口都像在喝鹹甜奶油啤酒，罪惡爆表，再來是「金芒海尼根0.0」、「香檳海尼根0.0」，分別使用芒果、白葡萄搭配海尼根0.0，再放進檸檬片提升風味，果香味十足，即日起全門市開喝。

且今（24）日恰巧適逢周三好友日，CoCo也驚喜祭出限時1天「雲朵海尼根0.0買1送1」優惠，只要於都可訂下單即享優惠，每門市數量有限、售完為止，提醒飲品客制化選項皆相同，無法另行調整。

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