　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

▲▼烏俄戰爭導致歐洲經濟蕭條，如今人們已減少消費，盡量只購買折價品。（圖／路透）

▲烏俄戰爭導致歐洲經濟蕭條，如今人們已減少消費，盡量只購買折價品。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭延燒半年，迄今尚未出現停火跡象，其影響卻已逐漸覆蓋歐洲各國，讓這些國家陷入通貨膨脹、糧價上漲、能源匱乏，以及經濟衰退的危機，而且相關狀況在2023年出現顯著改變前，仍有可能進一步惡化。

據路透社報導，受烏俄戰爭影響，加上今夏的酷熱乾旱天氣，歐洲各國的食品與能源價格瘋狂飆升，讓歐元區的通膨率上漲百分之九，成為近半個世紀以來的最高水平。有鑑於此，消費者開始放棄高端產品，轉而改買折扣品牌，甚至開始不買一些不必要的東西。

德國零售商Zalando表示，隨著生活成本越來越高，消費者消費的意願也越來越低，導致整個歐洲今年6月的零售額比去年同期下降了近百分之四，而德國則下降了百分之九。報導稱，如今歐洲有近一半的鋁、鋅冶煉產能也已經停產。

與此同時，歐洲的天然氣價格在過去2年已增長了10到11倍，而且相關數字還有可能在俄國祭出反制裁，限制俄國天然氣出口後，再度升高。儘管歐盟宣布加速再生能源轉型的計劃，並計劃在2027年前減少對俄羅斯天然氣的依賴，但目前歐洲的天然氣已不太夠用，並可能衝擊能源成本、物價與工業等領域。

▲▼歐洲機場人滿為患。（圖／路透）

▲歐洲機場人滿為患。（圖／路透）

過去，歐洲人總愛在夏天出國旅遊，然而最近受旅遊部門的產能與勞動力短缺拖累，加上不少航空公司在疫情期間解僱了大量員工，許多公司在大批旅遊人潮突然湧現是完全應付不過來，德國法蘭克福、倫敦希斯洛等重要機場人滿為患，不得不對每日的航班數量提出限制，導致登機時間延長4、5小時。

報導聲稱，這些局面在短時間內內恐怕難以解決，歐洲央行（ECB）可能可以考慮用升息來緩解相關問題，若央行真的提高利率，那麼義大利、西班牙、希臘等高負債國家的借貸成本也會升高，進而加劇市場對這些國家償債能力的擔憂。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
比特幣全被盜！虛擬貨幣ATM遭駭客入侵　台灣有18台服役中
割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！栽在刑事老司機手上
女護理師喝醉遭撿屍！狼醫值班室「鎖門洩獸慾」
王瞳忍痛親自挑追思會照片　艾成「手握最愛」藏妻愛意
大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年賠80萬
凃明誠頸動脈遭割濺血仍奮勇搏鬥　家屬看行車紀錄器淚崩
小S現身六福村「誇張裝扮」被側目　眼尖粉絲：一看就是妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

馬來西亞第1位入獄前首相！貪汙等7罪「最終上訴失敗」　即日入獄

快訊／《韓聯社》：俄軍轟炸機通過日本海　南韓戰機緊急升空

北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發抖」

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

馬來西亞第1位入獄前首相！貪汙等7罪「最終上訴失敗」　即日入獄

快訊／《韓聯社》：俄軍轟炸機通過日本海　南韓戰機緊急升空

北韓小學生「無罩解放」！她拍影片高調炫耀：根本沒人戴口罩

美國女手滑一丟「傳家戒」掉海裡　60歲熱心男連3天下水尋獲

美發布警報「公民即刻離開烏克蘭」　情資：俄軍擬攻擊民用設施

新冠攜猴痘、小兒麻痺合力夾攻！美公衛人力緊繃　今秋將迎疫情風暴

貝魯特港糧倉被燒垮「粉碎瞬間」畫面曝光　恐怖火舌沙塵竄天

人妻和小王買凶殺夫　3殺手綁架綠帽夫卻「變成好友」還一起跑趴

帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發抖」

保養界最紅的「A醇」妳試過沒？撫紋效果一極棒、用完臉緊繃有彈性

退場審議會最快月底召開　教部：開會當天就公告專輔學校名單

比特幣全部被盜走！虛擬貨幣ATM遭駭客入侵　台灣有18台服役中

快訊／國軍今偵獲29架次共機擾台　5架次「戰機」跨越海峽中線

MIRROR重傷舞者才傳好轉　偶像女友突發文「無助」團員幫打氣

割喉殺2警嫌犯「破案關鍵60分鐘」！來高雄…栽在刑事老司機手上

肚子狂冒「咕嚕」聲！確診大腸癌他驚：沒血便　醫揭1關鍵

王棠云愛牌COS登台！　高質感林哲熹讚：連白T都比較時髦

存到3000萬！35歲工程師辭職退休　全靠7招「不受歡迎」理財術

中鋼7月稅前盈餘26億、月減近四成　法人看好第四季行情再起

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

俄控烏女兵殺死杜金愛女！出入同公寓畫面曝

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

巨型滑梯根本「脊椎破壞裝置」　開放3小時關閉

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照

俄兵回憶錄揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

變態男性侵母女　還逼她看女兒被施暴

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

投資人憂Fed持續升息　美股重挫643點

她滑SUP撞見巨鱷相殺　20秒活吞影片曝

搭飛機別穿涼鞋拖鞋　空服員曝危險

普丁親信女兒被炸死　他曝：暗殺手法和俄軍情局一樣

更多熱門

相關新聞

即／韓聯社：俄戰機通過日本海　韓戰機升空

即／韓聯社：俄戰機通過日本海　韓戰機升空

根據《韓聯社》最新消息，稍早俄羅斯國防部表示，俄軍出動戰鬥轟炸機飛行在東海（日本海）上空，對此南韓則出動戰鬥機。

美發布警報　俄擬攻擊烏克蘭民用設施

美發布警報　俄擬攻擊烏克蘭民用設施

俄遊客拍照驚曝飛彈位置　烏軍：謝謝你

俄遊客拍照驚曝飛彈位置　烏軍：謝謝你

俄控烏女兵殺死杜金愛女！出入同公寓畫面曝

俄控烏女兵殺死杜金愛女！出入同公寓畫面曝

俄兵回憶錄揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

俄兵回憶錄揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯歐洲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面