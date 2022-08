烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

▲烏俄戰爭導致歐洲經濟蕭條,如今人們已減少消費,盡量只購買折價品。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

烏俄戰爭延燒半年,迄今尚未出現停火跡象,其影響卻已逐漸覆蓋歐洲各國,讓這些國家陷入通貨膨脹、糧價上漲、能源匱乏,以及經濟衰退的危機,而且相關狀況在2023年出現顯著改變前,仍有可能進一步惡化。

據路透社報導,受烏俄戰爭影響,加上今夏的酷熱乾旱天氣,歐洲各國的食品與能源價格瘋狂飆升,讓歐元區的通膨率上漲百分之九,成為近半個世紀以來的最高水平。有鑑於此,消費者開始放棄高端產品,轉而改買折扣品牌,甚至開始不買一些不必要的東西。

The euro zone’s policy mix is expansionary: The current economic policy is increasing inflation in the zonehttps://t.co/wbYdDMQlZU pic.twitter.com/e44c8QFPiP