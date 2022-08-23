烏俄戰爭延燒半年！歐洲通膨狂漲9%　路透點名「這幾國」衝擊最大

▲烏俄戰爭導致歐洲經濟蕭條，如今人們已減少消費，盡量只購買折價品。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭延燒半年，迄今尚未出現停火跡象，其影響卻已逐漸覆蓋歐洲各國，讓這些國家陷入通貨膨脹、糧價上漲、能源匱乏，以及經濟衰退的危機，而且相關狀況在2023年出現顯著改變前，仍有可能進一步惡化。

據路透社報導，受烏俄戰爭影響，加上今夏的酷熱乾旱天氣，歐洲各國的食品與能源價格瘋狂飆升，讓歐元區的通膨率上漲百分之九，成為近半個世紀以來的最高水平。有鑑於此，消費者開始放棄高端產品，轉而改買折扣品牌，甚至開始不買一些不必要的東西。

The euro zone’s policy mix is expansionary: The current economic policy is increasing inflation in the zonehttps://t.co/wbYdDMQlZU pic.twitter.com/e44c8QFPiP — Patrick Artus (@PatrickArtus) August 23, 2022

德國零售商Zalando表示，隨著生活成本越來越高，消費者消費的意願也越來越低，導致整個歐洲今年6月的零售額比去年同期下降了近百分之四，而德國則下降了百分之九。報導稱，如今歐洲有近一半的鋁、鋅冶煉產能也已經停產。

與此同時，歐洲的天然氣價格在過去2年已增長了10到11倍，而且相關數字還有可能在俄國祭出反制裁，限制俄國天然氣出口後，再度升高。儘管歐盟宣布加速再生能源轉型的計劃，並計劃在2027年前減少對俄羅斯天然氣的依賴，但目前歐洲的天然氣已不太夠用，並可能衝擊能源成本、物價與工業等領域。

▲歐洲機場人滿為患。（圖／路透）

過去，歐洲人總愛在夏天出國旅遊，然而最近受旅遊部門的產能與勞動力短缺拖累，加上不少航空公司在疫情期間解僱了大量員工，許多公司在大批旅遊人潮突然湧現是完全應付不過來，德國法蘭克福、倫敦希斯洛等重要機場人滿為患，不得不對每日的航班數量提出限制，導致登機時間延長4、5小時。

報導聲稱，這些局面在短時間內內恐怕難以解決，歐洲央行（ECB）可能可以考慮用升息來緩解相關問題，若央行真的提高利率，那麼義大利、西班牙、希臘等高負債國家的借貸成本也會升高，進而加劇市場對這些國家償債能力的擔憂。