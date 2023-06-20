端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

▲原PO收到公司通知。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

端午節將至，有些公司會發放禮金、禮盒，而近日則有網友貼出公司公告，提到公司要給住宿一個「驚喜」，員工記得去領取。貼文曝光後，不少網友也討論道，「很多人啥都沒有」、「有沒有要粽子換現金啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「意不意外？開不開心？」並貼出一張照片。從畫面可見，上頭寫著「你好，再過二天就是端午節了，公司準備新鮮應景粽子及冰飲料給住宿同仁一個驚喜，放在宿舍管理員處，記得來拿，祝佳節愉快」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「橫批：當天加班」、「端午是『佳節』？祝端午安康就行了吧」、「翻譯：沒三節獎金，只有粽子」、「我覺得不錯了吧」、「真好，公司連根毛都沒有」、「好棒喔！還有粽子跟飲料，好羨慕啊」、「我們公司都沒有，好好喔」。

還有網友分享，「昨天發家樂福禮券1000元，今天轉帳2000元，總共3000元」、「還好我是拿500元禮券」、「還好我新台幣1000元」、「不錯啊～有肉粽吃，我只有5000元端午禮金」、「我是電子禮券1000元」。

也有網友直呼，「住宿舍額外可獲得粽子還不開心」、「太暖心的公司了」。原PO則表示，「哇！我嚇壞了，真的好暖好驚喜」，他看到當下又驚又喜又開心。