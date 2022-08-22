天太熱　過馬路鞋子不見了？　重慶40度火烤路面瀝青全融化　　

▲ 重慶天天40度高溫，馬路瀝青融化變形。（圖／翻攝 中華網 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年氣溫反常，各地出現40多度高溫。大陸中央氣象台今（22）日繼續發佈紅色高溫預警，其中重慶網友出門發現瀝青馬路都被曬化了，完全變形，甚至鞋子還會沾黏到路面。另外，四川農村好幾處葡萄園直接曬成葡萄乾，農損難以估計。

根據大陸中央氣象台預計未來一周（8月19日至25日），江南、江淮、江漢、四川盆地等地高溫天氣仍將持續，氣象乾旱將持續或發展，35℃以上高溫日數可達4到7天，最高氣溫有35到38℃，局地超過40℃；從26日起，上述地區高溫範圍減小、強度有所減弱。

▲ 重慶網友過馬路，鞋子被黏在瀝青路面上 。（圖／翻攝 百度 ）

不過，重慶、四川東部、湖南北部、江西北部等地部分地區最高氣溫仍超過35℃，尤其是重慶未來一周還在「高溫圈」中。有網友發現自家附近馬路變形了，高溫連日曝曬，馬路瀝青全部融化，形成凹凸不平路面。

還有路人在最熱時候過馬路，幾乎寸步難行，路面瀝青融化黏住鞋子，有人過馬路一轉頭光腳了，原來鞋子直接黏在地面，超級尷尬。

不少網友留言，「現在重慶真的是太熱了，每天在外面就像在煉丹爐」、「風都是熱的，是老天在吹冷氣把外機放在重慶嗎？」、「生無可戀講冷笑話都沒用。」

▲四川葡萄園被曬乾 。（圖／翻攝 微博水晶男孩雞大帥）

持續高溫也讓四川果農欲哭無淚，「四川的葡萄也有煩惱」話題今登上熱搜。《封面新聞》報導稱，有果農發影片，講述自家葡萄園的葡萄已經被曬到沒水分，成了葡萄乾。

四川南充順慶區菜籃農業果蔬專業合作社農技員石凱介紹，連日高溫導致基地30多畝葡萄曬傷、曬乾。這些葡萄是經強高溫曬乾，雖然看起來和常見葡萄乾一樣，但採摘下來難以長時間保存，無法郵寄銷售，預計帶來損失約30萬元人民幣，換算130萬台幣。

大陸中央氣象台預估，之後會有一波弱降水，稍微減緩川渝的高溫天氣，根據今手機氣象顯示，成都市本週四25日之後會有60%-70%降雨機率，重慶市基本上還是連續一週的40度炎熱天氣。