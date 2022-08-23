警察中彈！女遭上銬關警車「掙脫片曝光」　解鎖警用AR-15狂轟10槍

記者詹雅婷／綜合報導

美國奧克拉荷馬州36歲女子克蕾（Rachel Zion Clay）12日被捕後，警方基於安全理由，把她關進警用巡邏車並且上銬。沒想到，她居然能夠自行掙脫手銬，還在警車上找到警用AR-15步槍、甚至成功解鎖，朝車外連開10槍，造成一名員警、一名平民中彈。

綜合商業內幕等報導，奧克拉荷馬州當地警方接獲通報前往克蕾住處進行查看，發現她在院子的行為古怪，手腳趴地爬來爬去，還會對員警學狗吠叫，警察出於安全考量進行拘捕，把她獨自一人關進警車後座，並且上銬。

沒想到警方接著做筆錄時，克蕾成功掙脫其中一隻手的手銬，找到放在巡邏車上的警用AR-15半自動步槍，還成功解鎖取得步槍，朝車外連開10槍。已知一名員警與當時正在做筆錄的平民被打傷，但所幸2人均無生命危險。

警方透露，當時克蕾被關進警車後，手銬確實有正確銬上，但她仍成功掙脫，且車上有好幾個開關，其中一個能夠解鎖取槍，她成功找到並打開開關後，才拿到AR-15步槍，最後朝車外連開10槍。

依據紀錄，克蕾在車內與警方僵持約3.5小時，她把自己關在車內，持續朝警方開火，經過長時間談判後才投降。她事後被驗出體內有甲基安非他命（methamphetamine），在投降後立刻遭拘捕，被控犯下蓄意殺人罪等罪名，一旦罪名成立，將面臨2年刑期，最重可能終身監禁。