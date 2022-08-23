紐時：川普海湖俱樂部逾300份機密文件被查扣

▲美國前總統川普。（圖／路透）

中央社華盛頓22日綜合外電報導

「紐約時報」今天引述知情人士說法報導，美國政府已從前總統川普的佛羅里達州宅邸取回超過300份標示機密的文件，包括中央情報局（CIA）、國家安全局和聯邦調查局文件。

紐時報導，國家檔案局（National Archives）今年1月找回第1批逾150份標示為機密的文件；川普的助理6月提供第2批給司法部；聯邦調查局（FBI）再於8月8日突襲川普宅邸「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）的行動中查扣第3批。

司法部尚未回應路透社記者的置評請求，川普的代表也未立即對此事發表評論。

▲FBI在海湖俱樂部搜查時，帶走11組機密文件，其中部分標示為「極機密」。（示意圖／路透，下同）

川普今天請求聯邦法院暫時阻擋FBI檢視從海湖俱樂部取得的文件，直到任命一名特別主事官（special master）來監督FBI的行動。

川普在2020年總統大選中敗給民主黨籍的拜登之後，於2021年1月離開白宮。這場搜索行動是查明川普當時是否非法帶走文件的聯邦調查行動一環。

FBI在海湖俱樂部搜查時，帶走11組機密文件，其中部分標示為「極機密」，這是專屬於最嚴密保護的美國國安資訊的最高級別分類，僅能在特殊政府機構裡檢視。

法新社報導，川普在法院文件裡主張自己基於政治因素而遭針對，要求安排特別主事官來檢視在8月8日那場空前突襲行動中被帶走的檔案。

這名特別主事官會評估文件，決定川普可以「特權」為由取回哪些文件或防止被用於調查。特別主事官不會依照下令突襲搜查的司法部的指示行事。

川普透過聲明表示：「海湖俱樂部遭闖入、搜查及查扣一事非法且違憲，我們正採取所有必要行動來拿回這些文件。」

他還說：「他們拿走了受律師和委託人之間保密特權及行政特權保護的文件。」

任命特別主事官可能會阻撓調查人員取得文件，尤其如果獲得任命的人認同川普主張多數文件都受特權保護的說法。

此外，若司法部考慮以拒絕交出文件、妨礙調查為由起訴川普，特別主事官也可能出手干預。