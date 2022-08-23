美警逮嫌「重拳、膝蓋」往死裡打　抓頭猛砸人行道！駭人影片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州21日發生執法過當爭議，3名員警在逮捕過程中，對已經無力反抗的男嫌暴力相向，不僅重拳狂毆臉部，用膝蓋狠撞身體，甚至抬起對方的頭，重重砸往人行道，上述畫面被路人拍下後，在社群媒體上瘋傳。如今，司法部、聯邦調查局（FBI）及州政府都展開調查，涉案員警已被停職。

▲3名員警暴力壓制嫌犯，引發爭議。（圖／翻攝YouTube）



CNN報導，27歲嫌犯伍斯特（Randal Worcester）被指控威脅加油站員工，他面對警方詢問時，起初態度配合，後來卻疑似襲警拒捕，引發後續衝突。影片中，一名未入鏡的女子大喊，「不要打他！他需要他的藥！」但一名員警大吼，「滾開！」另一名員警則要求女子上車。

伍斯特曾有傷害、拒捕、非法入侵、毀壞財物、恐怖主義威脅等前科，他經歷21日的逮捕後，右耳腫脹，臉部及膝蓋多處擦傷，身上滿是抓痕，眼睛也被猛挖，已經繳交1.5萬美元（約新台幣45萬元）保釋金，在律師護送下，離開拘留中心。

▲27歲嫌犯伍斯特（Randal Worcester）已經交保獲釋。（圖／達志影像／美聯社）



克勞福德郡警長達曼特（Jimmy Damante）證實，涉案員警為馬爾伯里警局的副警長金恩（Zack King）、懷特（Levi White）及警官瑞德（Thell Riddle），3人都沒有配戴隨身攝影機，僅警車上有攝影鏡頭。他拒絕透露細節，但強調案件仍在調查中，若同仁被發現違反人權，將會受到懲處。

前費城警察局長拉姆齊（Charles Ramsey）、前FBI副局長麥凱布（Andrew McCabe）都表示，雖然還不清楚事件全貌，如果嫌犯發動攻擊，員警也有權以必要、適當且客觀合理的武力回擊，但若僅透過影片判斷，本案處理方式既不合理，也不符合比例原則。他們指出，3名員警都沒有試圖上銬嫌犯，這樣「難以置信的暴力攻擊」，無論如何都無法被合理化。