美國驚現「不明疾病」！狗狗生病嘔吐、血便　症狀出現數天就喪命

▲獸醫現階段仍無法確定疾病病因，但已知對幼犬影響特別大。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國密西根州官員表示，當地近期數周有數十隻狗感染不明疾病後死亡，已知症狀包括嘔吐、腹瀉、血便、昏睡等，部分個案出現症狀數天後就過世，大多數患病的犬隻年齡不到2歲。據推測，這可能是新的細小病毒株（parvovirus）所導致，獸醫正在確認這是否會傳染以及其治療方法。

綜合美媒紐約時報、今日美國報等報導，密西根州奧塞戈郡動物收容所通報目前至少有20多隻狗患病死亡。收容所主任菲茨杰拉德（Melissa FitzGerald）表示，獸醫現階段仍無法確定疾病病因，但已知病毒對幼犬影響特別大，會造成嘔吐、血便等症狀。

密西根州已發現部分細小病毒的證據，這是在狗之間傳播的疾病，主要攻擊腸胃道，且可能致命。但菲茨杰拉德指出，這些狗狗接受病毒篩檢的結果都呈現陰性，「我們真的什麼都還不知道，唯一要做的就是確保寵物接種疫苗，一有染病跡象就去看獸醫。」另據克萊爾郡動物控制主任希克斯（Rudi Hicks）上週的說法，目前還沒有治癒的方法。

當地獸醫維恩蘭德（Nora Wineland）指出，目前正處於調查此種類似細小病毒的疾病初期階段，但州內實驗室只有4個樣本可分析，其中部分樣本的細小病毒檢測呈現陽性。她說，細小病毒主要傳染途徑是「口糞感染」，傳染性很強，但狗如果已經接種疫苗，就不太可能演變成重症。

居民伊格爾（Dave Eagle）指出，家中10個月大的拉布拉多「斯莫基」（Smokey）打過疫苗，大約在3週前開始出現症狀，變得不再像往常那樣精力充沛，而是昏昏欲睡且嘔吐，求醫後接受幾乎所有已知的檢測，但還是找不到病因，但所幸斯莫基吃下雞肉米飯特殊餐之後，已經恢復健康。他也呼籲，若擔心狗狗的狀況就趕緊尋求幫助，越早處理越好。