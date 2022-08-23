明年增安全、留才津貼　台鐵中秋停駛危機可望解除！工會明決議

▲台鐵勞資針對提高安全獎金和留才津貼有共識，中秋節停駛危機有機會解除。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，因公司化爭議卡關，台鐵面臨工會發起不出勤的停駛危機，交通部和行政院釋出善意，朝向明年(112)年1月祭出「改善安全及留才專案」，提高安全獎金、關鍵人才加薪留任，中秋停駛危機有機會解除，不過仍待台鐵企業工會明上午召開理監事會議決議中秋是否出勤。

台鐵公司化子法協商因員工留才加薪、職福金等勞資無共識，足足卡關一個多月，台鐵日前發起中秋、國慶和選舉日不加班不出勤，更進入罷工調解程序，中秋節預期有超過9成9駕駛將配合工會行動依法休假，台鐵面臨停駛危機。

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不過交通部日前先是同意8月起薪資未達3萬的營運人員、契約工等全面加薪，調薪幅度約11.4％至21.3％，1138人受惠，8月後台鐵局員工無月薪低於3萬元以下情形；不過針對台鐵其他員工加薪案仍卡關，工會要求攸關行車運轉和安全的人員都要調薪，且讓員工有感。

▲台鐵勞資針對加薪案初步有2點共識，包括提高安全獎金和留才津貼，中秋停駛危機有機會落幕 。（圖／記者李毓康攝）

由於中秋連假將至，交通部長王國材自泰國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）觀光部長級會議返台後，近日入住防疫旅館期間，密切與台鐵工會協商，交通部、台鐵局和勞動部也多次與工會溝通，雙方針對提高關鍵留才津貼、安全獎金達成共識，讓台鐵中秋停駛危機有機會解除。

對此，交通部則表示，針對台鐵關鍵留才津貼、安全獎金的提高，確實已經有共識，目前朝正向方向發展。

台鐵企業工會秘書吳長智則指出，工會向交通部長王國材反映，台鐵掛牌後無法留才，至少會有3千名人才流失，對台鐵安全將有影響，加薪才能讓員工願意留下來協助台鐵，台鐵每個員工都是關鍵職務，王國材承諾願意針對台鐵留才共同努力，也會跟行政院報告，針對中秋節是否出勤，明天上午工會將召開理監事會討論，交由理監事決議。