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搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲列車長出面，請阿姨講話小聲。（示意圖，非新聞當事者／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

搭乘大眾交通運輸，講話要降低音量，避免打擾到其他乘客，不過一名女網友日前搭乘台鐵自強號，座位旁有名阿姨大聲講電話，影響到她搭乘品質，於是傳送訊息給客服，5分鐘後列車長迅速走到阿姨的座位旁，接著說了一句話，讓阿姨當場愣住，也不再大聲喧嘩，貼文一出，網友們直呼「超療癒」。

女網友在Dcard上發文，日前搭台鐵時，座位附近旁的阿姨講電話大聲，而且還前後走動，讓她忍無可忍，於是傳簡訊投訴台鐵客服。簡訊內容清楚寫上車種、車次、班次、車廂，以及阿姨的座位號碼，5分鐘過後，列車長快速來到車廂，並走到阿姨的座位旁，用很大聲且不爽的口氣說「講話小聲一點可以嗎！」

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被列車長一吼，阿姨當場愣住並且沉默，坐在隔一個走道的原PO內心開心不已，「真的覺得好爽快啊，世界上怎麼會有這麼美麗的早晨呢」。最後，她也鼓勵大家多運用台鐵、高鐵的檢舉專線，「還給耳朵最舒適的環境！」

台鐵客服
市內電話撥打：0800-765-888
手機直撥：02-2191-0096
聽障人士簡訊服務專線：0921-765-125

高鐵客服：02-4066-3000

貼文一出，網友看到列車長的舉動紛紛大讚，「車長：剛好心情不好，發洩完舒服多了」、「好舒壓的感覺」、「用客客氣氣的語氣勸導，搞不好還會被大媽反嘴，車長超帥的啦」、「這個真的超級方便，車長也很帥」、「好爽，真的很討厭在火車上講話很大聲的人，還有踢椅背的屁孩」、「之前也遇過相同問題，解決方式也一樣，唯獨不一樣的是，阿姨還是非常大聲，後來車長直接用廣播的」。

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