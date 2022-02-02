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殺警奪槍3／「特別行動組」躲幕後操盤？　襲警兄弟稱：是組織試煉

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲兄弟檔辯稱奪槍是神秘組織「特別行動組」下達的指令。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

2005年汐止爆發殺警奪槍案，經警方全面追緝，案發第14天攻堅逮捕兇手王柏忠、王柏英兄弟檔，不料將倆人起訴後，他們竟辯稱會殺死洪重男是意外，還提出之所以要殺警並不是要搶銀行，而是神秘組織「特別行動組」給他們的測驗，法官不採信他們說詞仍將主謀王柏英判處死刑。

兄弟檔被逮捕後，依照強盜殺人罪及強砲彈藥管制條例起訴，檢察官認為兩人行兇手段殘酷，收押後還企圖串供，找人替弟弟王柏英頂罪，王柏英更利用探監機會，試圖要妻子尋找友人編造不在場證明，因此向法院具體求處死刑。

到了法院審理時，他們則聲稱在警局內有遭受刑求，不僅有被灌水、打肚子，還把他們衣服脫光讓他們吹冷氣，不過偵訊前法醫有分別檢查倆人身體，都沒有發現相關傷勢；且弟弟接見律師後，是在自由意識之下所做的筆錄，所以筆錄陳述上沒有問題，加上沒有具體證據能證明警方有刑求，因此法官不予採信。

不過王柏英卻辯稱，他當時只是想要制伏員警，看能否搶到一把槍就離開現場，並沒有殺人的意圖，是員警洪重男跌跌撞撞的才會受傷，當時只刺了他的腰部，並沒有刺致命的頸部，而洪員胸部的刀傷是因為重心不穩，「我被他拉下去才會不小心刺到」，因此自己沒有強盜殺人的意圖。

不過法官傳來關鍵證人阿雪，她當時從巷口的美容院洗完頭要去找朋友，就恰巧目睹了殺警經過，她回憶靠著牆壁的歹徒當時站了起來，右手拿著一把沾滿血的刀子，接著他又蹲下去，反握刀子由上往下刺，兇殘地刺了相當多下，員警一直想要爬起來卻沒能成功。目睹殺警經過的至少有3人，阿雪關鍵證詞「反握刀子由上往下刺」就推翻了王柏英的辯解之詞。

▼王柏英辯稱是重心不穩跌倒才會刺死員警，並非是蓄意行兇。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

但法庭上兄弟倆又提出了更扯的說法，他們辯稱當天行動全是現場行動組「阿和」的指示。阿和前幾天原本要他們去搶黑道的槍，當天卻臨時更改指令，要兄弟去搶警察的配槍，且做案時阿和就騎機車跟在後面，整起事件其實是對他們的一場試煉，但他們也不確定搶了警槍是否就能加入組織。

法官細問之下弟弟聲稱阿和大部分是跟哥哥聯絡，4年多前有將我們家的資料全數調出，等我倆到國內犯罪組織幫派臥底後，就要吸收我們，還說如果願意當臥底，會安排我們到海軍陸戰隊受訓3個月，再撥到特定單位，每個月基本薪資為3、4萬元，至於在販毒、販槍的收益就屬我們自己賺的，若對外洩漏現場行動組的機密「組織會有制裁！」

但法官認為，如果真有神秘組織「現場行動組」要測試，怎麼會挑選值勤員警，讓社會輿論格外注目。再來哥哥王柏忠也稱「沒有人跟我說加入組織是否有何好處！」法官判斷這很明顯與人之常情不相符，包含阿和以及現場行動組，都是兄弟倆串證虛構的人物以及組織，主要目的就是卸責

▼王柏忠的現場行動組說詞並未被法官採信。（圖／記者陳豐德翻攝）。

▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

最後一審法官認為王柏忠、王柏英兄弟檔，單純為了取得槍械供他們後續犯案，竟預謀光天化日之下挑戰國家公權力，偷襲殺害執勤員警，導致員警洪重男不幸英年早逝，兄弟倆還避重就輕、掩飾犯行，未跟家人達成和解；弟弟因受有殺人、格鬥的專業訓練，對社會治安造成重大危害，因此判處王柏英死刑，至於哥哥王柏忠因有坦承犯行、展現悔意，基於兄弟情誼還在開庭時為請求輕判弟弟，因此判他無期徒刑。

二審法官則抱持不同看法，認為兩人襲警手段殘暴、泯滅人性，若不判死刑，無法對全國辛勞值勤的警員交代，也無法遏止社會暴戾之氣，因此皆判死刑，員警張大皞得知判決後說說：「這對我、洪重男的家屬和社會治安來說，都具正面意義！」

但案子經歷更審，更二審法官還是認為哥哥王柏忠尚有良知，不斷替弟弟開脫，本性尚未泯滅，因此又判回無期徒刑；最高院最終駁回上訴，全案在2009年確定，王柏英至今仍然關押在牢獄之中，等待槍決執行。

倖存員警張大皞由於傷勢調任內勤工作，而這起殺警奪槍案發生後，也讓警政署重視巡邏時員警的標準程序及安全性，要求簽巡邏槍時須背對牆壁，另外1名警力則需警戒觀察四周，此外巡邏的路線也不再固定，令歹徒無法從巡邏路線中攻擊警察。

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▲▼王柏忠、王柏英兄弟檔想搶銀行，竟當街殺害巡邏員警奪取配槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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