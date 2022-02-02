殺警奪槍1／巡簽遭刺15刀當街殉職　他獨活憶：當下以為朋友開玩笑

▲橫科派出所員警洪重男、張大皞簽巡邏箱時遭攻擊，造成1死1重傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

台北縣汐止分局員警2005年巡邏時，遭2名歹徒趁隙從後持刀砍殺，奪走警槍及子彈造成1死1重傷，獨活的張姓員警回憶當時眼前一黑、脖子被異物抵住，他還以為是殉職員警的朋友在開玩笑；承辦刑警張貞勝在Podcast節目《我在案發現場》中闡述偵辦經過，並指出當時同事為了讓殉職警在天之靈得以安息，無不拚盡全力查辦，但過程仍連連碰壁遭遇困難。

2005年4月10日中午台北縣汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時突然遭2名歹徒持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張大皞的配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。

一名住在4樓的8歲女童目擊了殺警經過，她表示當時跟哥哥在陽台玩時聽到喊叫聲，探頭一看，就見一個人勒住警察伯伯，另一個人則拿東西打另一個警察伯伯的肚子；行兇現場血跡斑斑，電線杆、警用機車上全是噴濺血跡，一名上前攙扶起洪重男的民眾形容「他胸口的血根本是用噴的！」

洪員身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟、背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，導致血氣胸及心臟破裂出血性休克，送醫前已無生命跡象；張大皞左邊頸部有長10公分、深4公分的刀傷，右頸一道5公分撕裂傷，送醫時還一直冒血，所幸急救後脫離險境。

殺警意味著是對公權力的莫大挑釁，由於不知歹徒搶走佩槍後打算再犯什麼案子，警方將兇手列為高度危險人物，有高度反擊可能，允許員警在情況危急時當場格殺，此外還公布檢舉電話，民眾只要提供重要線索就能拿到檢舉獎金50萬元。

▼孝子洪重男身中15刀殉職，家屬接獲死訊悲慟不已。（圖／記者陳豐德翻攝）



殉職的洪重男綽號「阿男」，家族中就有7人投身警界，父母親一直以兒子是警察為傲，噩耗傳回彰化老家，父母及論及婚嫁的女友聽聞後難以置信，連忙搭車北上，一到醫院就急忙問「人捉到了沒有？」在場同事皆不知該如何開口安撫才好。

張大皞的父親也是警官，他從小就住在警察宿舍裡，直到父親過世後，只剩下他跟母親相依為命，只要放假，一定會返家陪伴母親。傷勢穩定後，警局副局長前往他的病房探視，還不知道同伴死訊的他對於配槍遭奪萬分自責，第一句話就跟長官說「對不起」，知道了洪員殉職後他難過地當場痛哭。

為了緝凶，專案人員訪談張大皞希望能釐清案發過程，他回憶當時自己帶著全罩式安全帽，剛轉進巷子就聽到有人用台語說「人來了」，與同事停下機車準備簽巡時，就突然有人從後面抱住我的安全帽，感覺有隻手遮住我的視線，且脖子左後方感覺到有東西抵住，同時間聽到洪員用台語說「你把我裝肖維」，那時我有看一下洪重男轉身朝對方講了這句話，起初以為是洪員的朋友在開玩笑， 但是抱住我的那個人並沒有放手的跡象。

張員當時用左手往後抓，有抓到抵住他頸部的東西，他形容「當時完全沒有被刀刺的感覺」，不曉得歹徒如何下手、自己如何受傷，但卻突然失去力氣連同機車一起倒下，基於直覺反應立即握住配槍，隨著力氣漸逝、眼睛模糊，感覺有人要拿他的槍，因為槍套有防搶設備無法直接拔取，不久後歹徒就離開了，歹徒從哪逃走、怎麼奪槍他並不清楚。

▼監視器拍下2名殺警兇手特徵，警方擴大調閱卻連連碰壁。（圖／記者陳豐德翻攝）



案發後鑑識小組隨即趕抵，在現場採集跡證，希望能發現兇手的相關指紋；同時有民眾提供關鍵線索，當日下午1點多等待火車平交道時，看到兩名全身是血的男子共乘機車，其中一人拉起平交道柵欄，隨後就穿越往基隆方向逃逸，鑑識人員得知此訊息趕抵後，有在平交道上採集到2枚清晰的指紋，但資料庫中比對不出身分，只能依循其他線索緝凶。

當時警方依照地緣關係，鎖定汐止一帶知名的煙毒組織「阿醜集團」，專案人員在案發第二天帶回3名可疑男子偵訊，且發現案發當時他們曾在案發地點附近通話，且其中2人的指甲上還有血跡反應，但經比對血液型態並不屬於遭襲員警，阿醜集團不久後也被排除嫌疑；此外還有查訪一位曾因妨害公務遭洪員移送的林姓男子，但案發時林男人在桃園，也被排除涉案。

為了防止歹徒潛入山區，警政署當時也下令轄區有山區的分局，不定點、不定時執行「山清專案」搜查；專案小組也公布後座歹徒的鐵灰色菱格狀外套上的圓形圖案，上頭用金線繡了直徑約6公分，由黃、黑、紅、綠四種顏色組成的圓形標誌，判斷應該是民間社團或組織的標誌，希望民眾能提供相關線索。

專案人員張貞勝回憶，歹徒逃逸時似乎刻意避開監視器，為了盡快破案只能以土法煉鋼方式追查，他們調閱汐止、南港一帶上千隻監視影像，勾勒出歹徒他們機車騎往「伯爵山莊」，由於山莊道路可以連通產業道路至基隆，一時間警方陷入困境，但在案發第10天警方查訪到「水晶山莊」空屋曾冒出濃煙，沒想到這竟然是破案契機，最終逮捕王柏忠、王柏英兩名歹徒。

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▼案發現場圍起層層封鎖線。（圖／記者陳豐德翻攝）

