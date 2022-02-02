殺警奪槍4／茅山道術掌門人採殉職警魂魄　連開5符令催歹徒元神

▲掌門人鄭老師採集殉職員警的魂魄到符令之內。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

2005年汐止殺警奪槍案爆發後，由於當時路口監視器數量不多也並不清晰，歹徒也特別躲開監視器逃逸，專案小組一度陷入僵局，此時一位小隊長想起台港地區掌管茅山道術的第二代總掌門人鄭老師，曾受邀參與刑案超過80件，老師當時開給小隊長5道符令，用陰陽二將協助警方逮捕兇手，不料第三道符令一使用就隨即掌握關鍵線索。

這位鄭老師專長為茅山道術以及符令，過往曾受邀協助過逾80件刑事案件偵辦，求學唸的雖是哲學、西洋文學，卻在因緣際會之下接觸茅山道術，並成為東南亞、台港地區的第二代總掌門人，學成至今已經超過40個年頭，替信徒解決求財、緝凶等疑難雜症。

據傳，茅山道術中最為厲害的就是「化符」，透過調遣鬼兵鬼將來解決問題。當時殺警案的專案小組遭遇瓶頸，一名小隊長便急忙找鄭老師請教，鄭老師採集殉職員警洪重男的魂魄後，總共開出了5道符令，搭配兵將催促消耗兇手的元神，讓他們落入法網之中。

鄭老師說關鍵的第三道符令是調派東、南、西、北、中，共五方的虎兵虎將，跟尋洪員魂魄「制凶煞、除惡人，日夜出行罡」，只要燒了在7天之內就一定到案，至於尚未最後的2道符令有何作用，鄭老師則未多加解釋。不料第三道符令使用當天，專案小組隨即獲報汐止山區空屋案發當天有人在燒東西，還冒出黑色濃煙。

鑑識小組趕抵現場，找到還沒燒完的血衣、一串車鑰匙，此外還找到血手套灰燼，最終還找到了關鍵未燒毀的身分證截角，靠著住址欄處記載寫著模糊不清的「汐…九巷九號三樓」等字樣，警方才鎖定王柏忠、王柏英兄弟檔，並將他抓拿歸案，破案當天正好是殉職員警的「二七」之日。

霹靂小組攻堅時，兄弟檔被驚醒但並未反抗，當時王柏英臉色變幻不定，警方見狀詢問下他才說：「我這陣子常常看到鬼」，這番說詞讓整起案件多添了幾分詭異色彩。

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