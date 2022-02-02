殺警奪槍2／憲特身手當街狙殺孝子警　空屋「殘燼」成破案曙光

▲警方在空屋餘燼中找到沒被完全燒毀的身分證截角，此關鍵線索帶領警方緝凶。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

汐止分局員警洪重男、張大皞簽巡時遭歹徒持刀攻擊、奪槍，洪員當街殉職，頭七當日痛失愛子的老父親難過得吃不下飯，盼望兒子能託夢指引線索，早日將歹徒繩之以法，就在案發第10天員警在山區住戶訪查到的一個關鍵線索，讓警方循線得以將歹徒王柏忠、王柏英給緝捕歸案。

2005年4月20日當時專案小組成員查訪山區住戶、確認有無殺警歹徒藏匿時，有民眾稱10天前下午約3、4點，曾經看到有人在汐止八連路「水晶山莊」的空屋處焚燒物品；由於民眾指報焚屍時間點與案發時間接近，幹員判斷應當是兇手在山區滅證，隨即通報鑑識小組到場採證。

當時鑑識人員在空屋內發現一疊灰燼，裡頭有紙張燒毀的痕跡，便拿了鎳子一張、一張將它們翻開，後來發現了一個一處截角，形狀與身分證相當雷同，住址欄處記載寫著模糊不清的「汐…九巷九號三樓」等字樣，且在附近發現血手套灰燼、一件部分燒毀的血衣，血衣口袋內發現一串車鑰匙。

鑰匙上雖然留有鎖匠電話，但警方循線向鎖匠查訊後沒有獲得有用線索，而幹員張貞勝接獲指令，先清查戶政機關的身分證換發資料，當時請求戶政事務所人員加班找尋，清查符合「汐…九巷九號三樓」的地址一共有17處，經比對後鎖定住在伯爵山莊三十九巷九號三樓的王氏兄弟涉嫌重大，指揮官隨即下令前往王家附近埋伏。

王家有三兄弟、一個妹妹，警方鎖定的是老二王柏忠（44歲）以及老三王柏英（41歲），調查後發現他們外公過世時，母親為了土地財產繼承問題打官司，最後卻一毛錢都分不到，讓兄弟檔對司法相當不滿，且1993年王家在南港的房舍因興建捷運遭徵收，當時王家極力反抗，王柏英還以放置瓦斯桶等火爆放施抗爭，被依照妨害公務罪起訴，讓他更加痛恨警方。

▼王柏忠（右）與王柏英（左）被逮捕時仍然在睡夢之中。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方還查出弟弟王柏英是憲兵特勤隊退伍，與妻小、父母親還有哥哥就住在伯爵山莊獨棟別墅的三、四樓，原本他在經營兩岸軍刀買賣生意，時常需要往返大陸，卻因為涉及電腦零件代工生意後血本無歸，欠下大筆債務，在東湖路的房子前一年先被查封，案發前1個月又因故失業；哥哥王柏忠則因幼年時高燒損及智力，已經失業在家許久。

由於兩兄弟作息不定，王柏英更在兇案後隔天就出境去大陸，近日才返台，為了要一網打盡，警方先偷偷潛入大樓地下室，確認兄弟的機車與警方鎖定的車款相符，直至案發後第14天凌晨6點多，專案小組趁2兄弟都在家熟睡才決定攻堅，近60名霹靂小組、刑事幹員荷槍時帶包圍王宅，按門鈴後王柏英的妻子起床開門，警方隨即拿出搜索票入內喝令「不要動」，並將睡夢中的兄弟檔逮捕。

警方先是在王柏英房內找到開山刀、藍波刀、十字弓等19把刀械，還找到2張當天要出發香港再轉機至大陸的機票，研判他們可能是用潛逃大陸藏匿，並在他們作案用的機車手把上發現血跡反應，經DNA比對，確認就是殉職員警洪重男的血跡，證據確鑿下，哥哥王柏忠很快就坦承犯行，還聲稱他就是殺警奪槍案的主謀。

▼空屋留下兄弟檔焚燒的痕跡。（圖／記者陳豐德翻攝）



王柏英堅不認罪，警方最後拿出洪員的解剖照片攤在他眼前，怒斥「你敢看，我就相信你沒做！」他沉默許久才坦承犯行。王柏英說因為繳不出400多萬元房貸，加上最近失業，所以才提議用朋友寄放的黑星手槍搶銀行，不過因為只有一把手槍、兩發子彈，且黑星使用起來卡卡的，才決定要搶警槍犯案，還承認就是自己親手拿短刀殺死洪重男。

檢警還原案發過程，憲特退伍、具近身博殺能力的王柏英才是主謀，2年前他們就先偷了一面機車車牌備用，案發前幾天他們都騎車亂逛找尋作案機會，直到4月10日王柏英將兒子送到補習班去上課後，他們換上作案用的衣物、贓車牌，騎到台北縣時交接處的「四海加油站」前，恰好發現洪重男與張大皞正在簽巡，便選定他們為目標。

趁著洪員正在農會簽巡邏箱、張員仍騎在警用機車上背對著他們時，兄弟倆隨即下車快速接近，分別持一把藍波刀攻擊兩警，原本想要用「割喉」方式殺警，但由於員警頭戴安全帽，具近身博殺能力的王柏英才臨時改刺心臟。犯案後兄弟共騎機車逃逸到廢棄空屋，拿出預藏的助燃物將沾滿血跡的外套、衣褲、口罩及安全帽一起燒毀，但王柏英卻忘了將外套內的皮夾、鑰匙拿出來，沒燒毀身分證的截角餘燼才會暴露身分

專案人員後續帶著他們將警槍、子彈及兇刀取出，連同黑星手槍一同查扣，由於事證明確，王柏英2009年最終被判死刑確定，王柏忠則判處無期徒刑。

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▼警方起出被兄弟檔奪走的員警配槍及子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼王柏英房內藏放多把開山刀、藍波刀。（圖／記者陳豐德翻攝）

