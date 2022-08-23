富商開法拉利撞死男大生　不認罪嗆「撞山壁提國賠」...一審無罪

記者黃宥寧／台北報導

匯聚科技總經理郭永福2017年12月駕駛月租70萬的法拉利，行經新北市汐止區五指山時超速，19歲蔡姓男學生從對向騎機車過彎突失控打滑，衝向他的車道，郭閃避不及撞上，蔡經送醫仍回天乏術。郭被依過失致死罪起訴，法院審理時，他做無罪答辯，更當庭嗆「撞山壁提國賠嗎？」並稱月薪僅6萬。士林地院23日判郭無罪。

2017年12月20日下午2點多，郭永福開著租來的白色法拉利GTC4Lusso（基本車價1390萬元起），沿汐萬路3段山上開，於一處彎道，遇到對向蔡姓男大生騎車下山，蔡男因失控打滑，滑到對向車道，被郭的超跑迎面撞上，蔡的頭部重撞地面，顱內出血嚴重，經送醫不治死亡。

痛失兒子的蔡姓父母提起告訴，2018年8月14日檢方勘驗行車紀錄器，認郭永福沒有違規跨越雙黃線，肇事主因是蔡男打滑闖入他的車道，郭來不急閃避撞上，認他罪嫌不足處分不起訴，蔡姓男大生家屬仍堅持郭涉嫌不確定故意殺人，經高檢署再議發回；2020年11月檢方根據車禍鑑定發現郭超速，改依過失致死罪起訴郭男。

▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

法院歷次開庭審理，郭從頭到尾都作無罪答辯，並稱「開車時，不會一直看時速」就算車速為0、過彎也減速，仍會有這起車禍發生；他的辯護律師指出，按原本交通鑑定，被告是沒有肇事責任，後來警大、逢甲大學指被告超速，事實也並不明確，被告有沒有超速卷內事證無法辨別，縱然有超速，反應時間也過短，根本無法避免，請鈞院諭知無罪。

公訴檢察官論告說，郭的委任律師辯論意旨依「信賴原則」，認被告已善盡注意義務，難歸責於被告，但被告超速是事實，且當時駛出彩虹橋，車速為73.1公里，故認本件沒信賴原則之所用，且與蔡男死亡具有因果關係。

士林地院今日宣判，判郭永福無罪。全案可上訴，判決理由尚待公布。