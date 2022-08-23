　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

富商開法拉利撞死男大生　不認罪嗆「撞山壁提國賠」...一審無罪

記者黃宥寧／台北報導

匯聚科技總經理郭永福2017年12月駕駛月租70萬的法拉利，行經新北市汐止區五指山時超速，19歲蔡姓男學生從對向騎機車過彎突失控打滑，衝向他的車道，郭閃避不及撞上，蔡經送醫仍回天乏術。郭被依過失致死罪起訴，法院審理時，他做無罪答辯，更當庭嗆「撞山壁提國賠嗎？」並稱月薪僅6萬。士林地院23日判郭無罪。

2017年12月20日下午2點多，郭永福開著租來的白色法拉利GTC4Lusso（基本車價1390萬元起），沿汐萬路3段山上開，於一處彎道，遇到對向蔡姓男大生騎車下山，蔡男因失控打滑，滑到對向車道，被郭的超跑迎面撞上，蔡的頭部重撞地面，顱內出血嚴重，經送醫不治死亡。

痛失兒子的蔡姓父母提起告訴，2018年8月14日檢方勘驗行車紀錄器，認郭永福沒有違規跨越雙黃線，肇事主因是蔡男打滑闖入他的車道，郭來不急閃避撞上，認他罪嫌不足處分不起訴，蔡姓男大生家屬仍堅持郭涉嫌不確定故意殺人，經高檢署再議發回；2020年11月檢方根據車禍鑑定發現郭超速，改依過失致死罪起訴郭男。

▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼法拉利超跑遭機車撞上，地上滿是機車騎士的血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

法院歷次開庭審理，郭從頭到尾都作無罪答辯，並稱「開車時，不會一直看時速」就算車速為0、過彎也減速，仍會有這起車禍發生；他的辯護律師指出，按原本交通鑑定，被告是沒有肇事責任，後來警大、逢甲大學指被告超速，事實也並不明確，被告有沒有超速卷內事證無法辨別，縱然有超速，反應時間也過短，根本無法避免，請鈞院諭知無罪。

公訴檢察官論告說，郭的委任律師辯論意旨依「信賴原則」，認被告已善盡注意義務，難歸責於被告，但被告超速是事實，且當時駛出彩虹橋，車速為73.1公里，故認本件沒信賴原則之所用，且與蔡男死亡具有因果關係。

士林地院今日宣判，判郭永福無罪。全案可上訴，判決理由尚待公布。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
LIVE／林信吾逃獄一週殺2警　殉職警招魂！阿嬤現場突起乩
快訊／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！　喊：很委屈
李亞萍暴哭「缺席靈堂」！　余天：拜託妳不要一直哭啦
返家期間騙監所「會回去」　林信吾逃7天犯滔天大罪
一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂突起乩！　哥喊：我知你很痛
馬鞍恐成中颱！　今晚變天「雨最大時間曝」
快訊／林信吾逃獄狠殺2警　典獄長回應了
林姿妙7000萬現金來源不明！女兒召官員下指令　檢方起訴15

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

柬埔寨假包機害遠航呆帳8億元　吳哥航空董事樓文豪今入獄

快訊／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！控檢方淪政治打手　喊：很委屈

全台外役監現收容2016人　矯正署長：10年來共45件返家未歸

林信吾狠殺台南2警　高大成分析行兇動機...全因害怕「這件事」

陌生男穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼131刀砍死他被起訴

返家期間電話騙監所「會回去」　林信吾脫逃7天犯下滔天大罪

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂突起乩！哥喊「你放心」：我知你很痛

富商開法拉利撞死男大生　不認罪嗆「撞山壁提國賠」...一審無罪

竊車賊遭撞破竟衝撞副所長與警車　遭開5槍制伏二審判刑

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

余苑綺病逝前「握緊余祥銓手2小時」　他悲慟曝「叫我幫她照顧小孩.爸媽」

才剛關上鐵門秒倒塌！　老婦人重摔在地膝骨折

外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

柬埔寨假包機害遠航呆帳8億元　吳哥航空董事樓文豪今入獄

快訊／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！控檢方淪政治打手　喊：很委屈

全台外役監現收容2016人　矯正署長：10年來共45件返家未歸

林信吾狠殺台南2警　高大成分析行兇動機...全因害怕「這件事」

陌生男穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼131刀砍死他被起訴

返家期間電話騙監所「會回去」　林信吾脫逃7天犯下滔天大罪

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂突起乩！哥喊「你放心」：我知你很痛

富商開法拉利撞死男大生　不認罪嗆「撞山壁提國賠」...一審無罪

竊車賊遭撞破竟衝撞副所長與警車　遭開5槍制伏二審判刑

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

47歲名模洪曉蕾逆天美顏　網友驚：仙女完美零死角！

KID帶峮峮回花蓮玩 超多美食整路吃不停！

朝聖日本「不老不死」溫泉！露天海岸風呂談笑風生　仰望藍天大地

林佳龍喊話「走下神壇」　侯友宜「基層走透透」：我本來就是人啊

《麻辣鮮師》陸小曼、吉娜合體！　睽違22年凍齡樣網驚：根本沒變

外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

米克斯被退養2次　她心疼決定「我來養！」換透天厝寵成格格

林姿妙涉貪今被起訴　國民黨團：盼司法程序還她公道

社會熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

快訊／新進展！嫌犯陳傑翔照片曝光

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

更多熱門

相關新聞

男大生被丟包民雄鬼屋！同學見詭異一幕嚇壞

男大生被丟包民雄鬼屋！同學見詭異一幕嚇壞

有些事不得不信邪！藝人Take（蔡侑勳）大一暑假曾跟同學一起去環島，12台車、20幾個人從台中出發，到嘉義時借宿其中一個同學的家，一群年輕人對當地著名的「民雄鬼屋」躍躍欲試，其中有個靦腆的同學原本婉拒，結果到了門口還是被架著進去，沒想到就發生疑似「被煞到」的現象嚇壞所有人。

士林翁騎腳踏車闖黃燈遭撞死　汽車駕駛不起訴

士林翁騎腳踏車闖黃燈遭撞死　汽車駕駛不起訴

蘇花公路自撞6死案　司機二審判刑

蘇花公路自撞6死案　司機二審判刑

救生員男友提分手！她得知真相PO文罵渣男附照

救生員男友提分手！她得知真相PO文罵渣男附照

24歲男載女友看夜景！下山沒減速害她爆頭亡　下場曝

24歲男載女友看夜景！下山沒減速害她爆頭亡　下場曝

關鍵字：

郭永福法拉利過失致死宣判男大生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面