被控抹紅陳筱諭「選舉被操控」　立委賴惠員二審逆轉獲判無罪

▲民進黨台南市立委賴惠員，被控在政論節目影射參選台南市第二選區立委補選的陳筱諭，選舉受到中國操控，被違反公職人員選罷法，經上訴台南高分院改判無罪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委賴惠員，被控2019年3月8日下午，在政論節目「政經看民視」節目錄影時 ，影射參選台南市第二選區立委補選的陳筱諭，選舉受到中國操控，被陳筱諭怒控誹謗與違反公職人員選罷法，一審判賴惠員4月徒刑、得易科罰金，且褫奪公權1年，經上訴台南高分院18日上午改判賴無罪，可上訴。



據檢方調查，賴惠員於2019年3月8日在民視新聞台「政經看民視」錄影時，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚、很清楚！當然是中共！」；當時主持人問：「妳說陳筱諭啊」，賴惠員手持看板、看板上記載「都是國共在操盤」說「是啊！她的資金真的是、很明顯」，賴惠員被控其言論及文字影射陳筱諭的選舉受中國所操控，而被提告誹謗與違反公職人員選罷法。

檢方認為賴惠員在上「政經看民視」節目時，公開提到「大家都知道陳筱諭，後面是誰操盤，這個很清楚啦」、並手舉「都是國共在操盤」的看板，主持人多次提問誰在操盤？賴惠員立即回答「當時是中共」。因節目內容於同一天晚間8時至10時，透過節目公開播出，向全國民眾具體指摘及傳播不實之事，足以損害陳筱諭名譽及公眾對投票意向決定的正確性，台南地檢署依涉嫌違反選罷法起訴賴惠員。

台南地院一審認為，賴惠員既於公開播出之節目中講述陳筱諭競選經費來自中國大陸方面，影射陳的選舉是受中國大陸所操控，又未能提出已盡查證義務的證據，賴惠員所辯難予採信，因事證明確，賴的違反選罷法犯行堪以認定，判賴惠員4月徒刑、得易科罰金，且褫奪公權1年。

針對判決結果，賴惠員則堅決否認意圖使人不當選，將提請上訴，盼司法能夠公正審理，明辨是非。她表示，當初在節目上的言論有做相關查證，並傳證人到庭作證，有一些證人因個人因素不便出庭作證，未來會再努力邀請他們現身說法，證明自己並無犯罪意圖。本案經上訴台南高分院，二審法官認罪證不足，改判賴惠員無罪，本案可上訴。

賴惠員聲明指出，近期因個人司法案件問題，並造成社會紛擾深感抱歉！惠員身為民意代表及政治工作者，尊重司法判決坦然面對是我們的態度。賴惠員今天獲得無罪判決，在此謝謝法官們，給了賴惠員自省的機會，也感謝當事人理解事實原委及完成和解。這段期間賴惠員得到許多支持者的鼓勵及建議，也讓她有更大的能量面對未來的挑戰及全力做好對選民的服務的工作。對於給她溫暖的這些好朋友們，賴惠員感激在心，未來在辯論國家重大議題、監督政府預算及溪北的發展，惠員會克盡職責，不負各位所託！

