柬埔寨詐騙效應！花蓮部落驚傳「闖村擄童」　真相曝光眾人傻眼

▲童書推銷員騎機車出現在立山部落被當成詐騙集團及人口販子引起糾紛，警方到場了解。（圖／記記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉日前傳出有外地人闖入部落，企圖「擄走小孩」，11日PO文到網路社群，引起當地警方注意並接獲報案主動調查，立即趕赴卓溪立山部落找到3名陌生男子，3名男子喊冤表示是推銷員，只是在推銷童書，由於近日台灣人被騙去柬埔寨打工詐騙頻傳，引起部落族人一陣恐慌。警方表示，調查結果目前並未發現有兒童遭擄及拐賣情事，已加強巡邏並請村長廣播，宣導大家注意。

花蓮萬榮鄉及卓溪鄉部落群組11日瘋傳，有民眾透過「真實案例強調，根據馬遠部落朋友轉述，兩個年輕人要擄走小孩」、「朋友立刻報警」，更指稱「現在有集團深入原住民地區抓落單人」，或「自稱愛心人士來部落發物資，但人要上對方車子去某地方領，把小孩帶走」，部落居民相當恐慌，村民也在網路傳言，詐騙份子會用糖果騙小孩，甚至還會趁機搶走媽媽懷中孩子。

▲部落有陌生外地人車出現，引發村民恐慌，員警趕赴現場了解。

警方說，富源派出所當天曾接獲報案，員警到馬遠村找到村長了解，村長說，在村內看到陌生可疑車輛，但車子在部落繞一圈就離開，有村民拍下照片，警方查核車號，發現車籍在桃園市，由於未構成傷害未成案。

結果，當天下午玉里警分局轄區立山派出所也接到村民報案稱，發現2名騎機車、穿白襯衫的陌生年輕人在村內探頭探腦。派出所警員趕到現場，村民與2名男子正爆發口角，2名男子向警方喊冤「不是詐騙、只是來推銷童書」，男子說，今天共有3人分2組到立山村推銷。

▲部落民眾瘋傳，穿西裝襯衫的年輕人要擄小孩。

當天下午4點多，又有立山村民眾貼自家監視器影片，指控「人口販直闖部落抓小孩」。警方網路巡邏發現，主動到了解。監視器中拍到有男子到民宅敲門找人，屋主小孩在家，突然有不明男子來敲門，當場嚇壞，立即報警。警方了解後表示，敲門男子也是童書推銷員，事後村民已刪文了事。

由於最近柬埔寨事件引起部落族人一陣恐慌，傳言「很多部落小孩子被騙去國外」，不過，玉里警方表示，目前尚未有接到相關報案，提醒部落族人，不要相信國外高薪徵才相關訊息以免上當。

警方11日晚間聲明表示：

一、經查馬遠部落並相關無案件發生，本分局及轄區派出所亦未有民眾報案有小孩子失蹤。

二、經了解本案疑似「張冠李戴」，消息來源係由其他部落傳來有陌生人進入部落（無法查證），民眾立即上傳部落群組提醒大家注意，再經部落居民間輾轉傳播至馬遠部落群組，事實就「歪樓」了。本案經聯繫馬遠村長查證並無村民小孩失蹤或有拐帶情事，已請村長廣播止謠。本分局轄區及馬遠部落並無事故發生。