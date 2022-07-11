深夜偷含獄友鳥鳥遭約談　他翻臉嗆「相遇的到啦」超慘代價曝

▲一名男子入獄服刑時，竟生色心偷含同房獄友生殖器。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃資真／新北報導

一名入獄服刑的男子阿成（化名）半夜進入獄友棉被裡，用嘴巴含住他的陰莖，又以手撫摸，隔日獄友便告知監獄人員，阿成因此遭到約談心生不悅，向獄友大罵「沒關係相遇的到啦」挨告。刑事部分判阿成依乘機性交罪處3年6月、公然侮辱罪拘役10日；民事部分阿成須賠償獄友10萬元。

判決指出，阿成2020年3月1日與獄友阿明（化名）住在同一間監獄裡，當天晚上近10時，阿成趁著阿明吃完感冒藥準備入睡時，先用手碰觸阿明臀部，再將頭伸入棉被中，用嘴巴含住阿明生殖器，又用手撫摸，性交行為得逞。

隔日阿明將此事告知獄方人員，遭到約談的阿成心生不滿，於同日晚間8時33分許，在舍房走道前對阿明爆粗口，「幹X娘雞X、沒關係相遇的到啦、幹X娘。」阿明憤而提告。

審理時阿成否認乘機性交犯行，辯稱兩人只是鬧著玩，平常雙方都會碰觸對方的身體，阿明當下也沒有拒絕，如果自己當時真的有對他猥褻或性交，阿明當下就應該立刻跟管理人員反應。

經勘驗舍房監視器畫面，雖然無法具體看到口交過程，但外觀表現與阿明指證過程相同，新北地院依乘機性交罪處阿成3年6月；公然侮辱罪處拘役40日。

民事部分，阿明主張他經過上開不當行為後，承受來自他人之異樣眼光及指指點點，受有極大精神上痛苦，向阿成求償30萬元。法官審酌雙方經濟狀況等情狀，最終判決阿成須賠償阿明10萬元。