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【廣編】法學界呼籲：行為數認定應該鬆綁解放

刊播廣告之行為數認定座談會（圖／當代法律雜誌社提供）

▲左起：當代法律社社長王晨桓律師、輔仁大學法學院教授黃源浩、東吳大學法學系教授胡博硯、經濟日報副社長周祖誠、東吳大學法學系副教授宮文祥、臺北大學法學系副教授黃銘輝、輔仁大學法學系助理教授張陳弘、當代法律社行銷長江承勳。

【廣編特輯】

圖、文／當代法律雜誌社提供

由當代法律雜誌社，邀請產學界共同舉辦「刊播廣告之行為態樣與行為數認定」實體與線上座談會，22日圓滿落幕，吸引法學界人士與中小企業品牌業上百人參與，期盼行政相關單位能在廣告行為數上做鬆綁，讓台灣食品與保健食品，能夠更靈活廣告操作應用。

食品或保健品牌商，透過廣告通路宣傳，若行銷字眼尺度拿捏不宜，往往容易受罰，但若是政府行政單位的行為數認定罰則標準不一，導致一案多罰的狀況持續發生，天價的罰金，讓不少業者跳腳喊冤，為了呼籲政府相關單位重視該罰則問題，當代法律雜誌社邀請經濟日報副社長周祖誠擔任貴賓，與談人包括胡博硯、宮文祥、張陳弘、黃源浩、黃銘輝等五位法律學者專家共同參與，特別就不同觀點來探討該議題的延伸。

當代法律社社長王晨桓律師表示，同一廣告，在電視購物台、電視台、網路、平面或一般實體看板，由於現行法規未規定「檢舉期限」與「機關之間移送程序與計算方式」，無法控制檢舉人何時提出檢舉，導致被重複處罰。加上廣告字詞無邊無際，藥食同源、寓意無邊、義或偕音的巧妙使用，都有可能有違法的問題，目前是「自主管理」，如果在不同法律情況下，第一次的誤用，業者可以接受罰則，若廣告已經下架後2個月還被罰，是否有待公平性。

經濟日報副社長周祖誠致詞時說到，產品行銷的廣度更加多元化，站在媒體角度，有時候新聞報導與置入廣告的認定，站在行政罰則的角度來看有所不一，若有罰則應該立即提出糾正與罰款，不是過了1～6個月後才要要求媒體交出託播事證，造成媒體與廠商的困擾或是媒體產出錯誤資訊。生技業者指出，在品牌宣傳時造成的廣告違規，可能是廣告結束後的數個月以後，才接到通知書得知被檢舉了。侵害了誰的巨大權益。都不是一筆小數目，呼籲相關行政單位應該和國際化接軌。
 

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關鍵字：

當代法律雜誌社刊播廣告行為數認定

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