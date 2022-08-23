兇手判死竟變「國家養」　國民黨：王信福殺警案32年仍未執行死刑





▲台南殺警嫌犯林信吾。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對發生兩名員警遭歹徒襲擊而不幸因公殉職案，立法院長游錫堃在案發後高喊一定要判死刑，國民黨今 (23) 日強調，事實上，以往殺警兇嫌即使遭判死刑定讞，但執行卻遙遙無期。

國民黨舉例，包括1990年王信福教唆殺兩警案、2000年蕭新財殺警案及2005年王柏英汐止殺警奪槍案等三案，迄今都尚未執行，其中王信福案甚至是犯案後過了32年仍未執行死刑。「游錫堃徒逞口舌，難道沒看到民進黨毫無執行力？又如何還給受害員警及家屬們公道與正義？」

國民黨強調，南台灣近來重大刑案頻傳，根據警政署統計，高雄109年治安事件發生8242件、110年則發生8298件，治安越趨敗壞；而台南今年1到5月的刑案犯罪率則是每10萬人594件，更是六都最高，可見民進黨執政下治安並未改善，卻還忙著粉飾太平。

針對台南市長黃偉哲7月時稱「台南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅」，結果8月就發生殺警事件；而高雄市警察局長林炎田曾自滿「治安很優質」，上週也發生嫌犯在光天化日下在醫院殺人事件；行政院長蘇貞昌更曾說「台灣治安一向穩定」，可見民進黨政府過於自滿輕忽、疏忽大意，釀成治安惡化苦果，南台灣的治安已亮起紅燈！

國民黨批評，若嫌犯連警察都敢殺，一般小老百姓更難以安心，政府應給基層警察一個更有效執法的環境，體恤基層辛勞，方能改善治安，國民黨一向力挺警方強力執法，積極任事，也盼全民不分藍綠支持警察，才能讓人民更安穩的好日子。

對於治安敗壞，國民黨提出三點呼籲：一、 火車殺警案後，警政署採購拋射式電擊槍，卻仍有超過九成員警未使用，連訓練用卡匣也短缺，還需到2023年才逐年編列預算購置，可見警用裝備嚴重不足，蔡英文「要錢給錢、要人給人」承諾破產，蔡英文應道歉，徐國勇應下台。二、 蔡英文更曾因暴力犯罪頻仍、組織犯罪橫行而承諾要落實全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，此刻更應大力執法改善治安，還給人民免於恐懼的自由。三、 亦應給予殉職員警最高撫卹，照顧眷屬，告慰兩名勇警在天之靈。