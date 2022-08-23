太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

▲從青春期到成年，滿臉痘痘讓她十分困擾也缺乏自信。「只記得她痘痘多，沒想到⋯⋯」女子一退痘變正妹，眾人驚呆。

【企劃特輯】

正飽受痘痘困擾的你，很有可能就是「型男／正妹潛力股」！新北一名女子小潔（化名），從青春期開始痘痘問題一直困擾著她，尤其生理期前後，總是冒出一顆一顆的痘、好不容易緩解之後，下一次的「生理期爆痘期」又將來臨，長久下來自信不足，也不敢抬頭直視別人。直到用對正確方法抗痘，周遭的人才發現原來她有著勻稱的五官！對比照一曝光，也讓人深感慎防痘痘之重要。

▲多年被嘲痘花妹的小潔用網友激推的「抗痘神物」來舒緩改善痘痘後，也讓人意外發現原來她有著一副清秀好臉蛋。

痘痘春風吹又生 積極抗痘找回自信亮顏

別人看到的第一眼，總是先看到痘痘，是小潔長年的困擾，這讓她出門總是低著頭，跟朋友講話也畏畏縮縮的很自卑。直到今年在網路上看到部落客推薦的一款「美無痕抗痘修復凝膠」一上市就賣到缺貨，讓小潔抱著期待，買來幫剛冒出頭的多顆大痘痘「調理舒緩」，沒想到不止快速改善，甚至冒痘頻率降低許多，睽違多年的「零痘痘時期」也無預警地到來了，皮膚變得光滑淨透，讓小潔又驚又喜，由原本的痘花妹蛻變成靈氣大眼正妹。

▲剛上市就賣到缺貨的「美無痕抗痘修復凝膠」，以啤酒花為核心成分結合水楊酸來調理肌膚，小潔開始嘗試使用，讓臉上面皰有感舒緩，重回淨透肌。

抗痘界新寵「啤酒花＋水楊酸」風潮 妳跟上了嗎

「美無痕抗痘修復凝膠」今年剛上市，網路上就出現許多該產品抗痘的討論文及分享推薦。產品的核心成分更加讓人不可置信，竟來自刻板印象裡覺得會讓膚況變糟的「啤酒花」！專家團隊為它洗刷冤屈，表示天然的啤酒花精華，其實富含豐沛的B群酵母，能幫助控油及強化肌膚保護力，結合明星成分水楊酸，讓「抗痘」效果特別優異。成分更搭配加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉⋯⋯等有機植萃，除了舒緩痘痘、改善面皰，還能進一步淨化毛孔、軟化角質，讓代謝逐年變差的肌膚，重返淨透光滑肌。

▲網友激推外，多位部落客實測表示，美無痕抗痘修復凝膠「啤酒花＋水楊酸」的結合，短短時間抗痘超有感。

「有機植萃成分」醫師也贊同 選對抗痘方式輕鬆重返滑嫩肌

臉上痘痘一冒出來既不美觀也很不舒服，醫師提醒：「若長痘痘千萬不要擠，使用抗痘產品也要注意成分來源，以免使用到不適合自己膚質的產品，造成反效果」。「美無痕抗痘修復凝膠」擁有衛福部藥妝許可證，榮獲多項國內外有機成分專利認證、通過SGS檢測等的優質產品，成分源於多種有機草本植萃，不含類固醇，無論是各種膚質及各種年齡層有痘痘困擾的，都能夠安心使用。

▲「美無痕抗痘修復凝膠」獲國家認證和多項檢驗核可，從青春期肌膚到熟齡肌膚都能安心使用。

想美就是要貪心！「遠離痘痘肌」打造健康膚質 才是最重要

小潔之所以能逐漸減少冒痘狀況，是因為與台酒合作生產的「美無痕抗痘修復凝膠」，除了舒緩剛冒出頭的痘痘，重點更在於成分快速吸收於肌膚後，養成不易致痘的好膚質。成分中並添加複方溫和水楊酸，能代謝老廢角質，放大產品的「美肌」效果。

小潔在訪問中也分享：「它的凝膠質地有如精華液般擦上去後不黏膩也不會起屑，在悶熱的夏天很適合使用。我現在把它當成日常保養的一環，也終於迎來不被痘痘困擾的日子！自己變美，總覺得正能量一來，人緣也變得更好了！」

讓青春不痘留，專家大力推薦的「美無痕抗痘修復凝膠」哪裡買？

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