全球經濟「金絲雀」停止歌唱！　韓元兌美元大貶11％步日圓後塵

▲韓元兌美元大貶，成今年上半日圓狂貶後又一重挫的關鍵東亞貨幣。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

日圓兌美元狂貶成今年上半全球外匯市場關注焦點，如今韓元也出現了貶值趨勢。南韓首爾外匯市場報價顯示，韓元兌美元匯率在周一（22日）盤中一度跌至1美元兌1338.5韓元，創下2009年4月29日以來的最低水平。

南韓財長一周前曾表示韓元貶值和其他貨幣趨勢一致，不需過分擔心韓元疲軟，但如今韓元一路下貶，似乎正在加速步上日圓後塵，另許多投資南韓市場的交易員憂心。

《財聯社》報導，韓元兌美元今年已下跌11％，2位數的跌幅不僅與深受能源危機所苦的歐元相當，也是亞洲內繼日本之後，跌幅「急起直追」的關鍵貨幣。

至於韓元為何大貶，主要受到3大打擊，物價狂飆、匯率大跌，以及貿易逆差。其中，貿易逆差為南韓帶來自2008年全球金融危機以來最複雜難解的局面。

南韓關稅廳發布的初步證據顯示，8月前20天出口額同比僅增長3.9％，進口額卻同比激增22.1％，進口增幅已連續14個月高於出口。

今年南韓已連續4個月均呈貿易逆差，高達46.7億美元，全年更可能出現14年來首次的年度貿易逆差。

由於南韓市場嚴重依賴出口，貿易數據是南韓經濟增長的關鍵。南韓企業在半導體、汽車等全球供應鏈中布局很廣，但出現最大的危機卻也是在本應是順差的半導體方面。

南韓8月前20天，半導體出口同比減少7.5％，若全月半導體出口同比減少，將會是時隔26個月以來首次同比下降，與此同時，半導體進口卻同比增加了24.1％。

不少業內人士表示，南韓對中貿易逆差結構已出現，在主要產業領域中，南韓與中國的競爭已成為現實，而這對南韓半導體產而言，顯然是一場艱鉅考驗。

南韓過去數十年來的經濟發展，世界有目共睹，因此一直享有全球經濟「金絲雀」的美名。說法源自1911年的英國，當時每座煤礦都有金絲雀，礦工下礦井帶都會帶著一隻金絲雀，因為這種鳥類對瓦斯非常敏感，只要稍微有瓦斯洩漏，牠就會停止歌唱，瓦斯濃度提高一點，甚至會直接中毒死亡。

眼下韓元大幅貶值與南韓經濟問題，已經如一隻停止歌唱的金絲雀。南韓受到出口需求低落以及全球高通膨衝擊，今年能源和原物料價格大漲，過去半年麵粉進口量與去年並無明顯變化，但進口金額卻暴增22％。

南韓央行不斷升級因應通膨，但美國聯準會（Fed）手段更為激進，外資金流向美元資產靠攏，讓南韓處境更為艱難。

法國外貿銀行駐香港高級經濟學家Trinh Nguyen於7月表示，南韓央行需要提供更多利率政策來支撐韓元，過去近12個月175個基點的升息幅度可能遠遠不足。許多業內人士包括派隆（Claudio Piron）在內的美國銀行策略師團隊此前預計，到了年底，韓元兌美元匯率將會進一步下跌至1350韓元。