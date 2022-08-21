一圖秒懂「未來一周天氣3階段變化」　輕颱馬鞍最快明下半天生成

▲明天各地依舊高溫炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

各地天氣炎熱，花蓮富源今觀測到41.6高溫，創下今年自動觀測站新高紀錄，明天(8/22)13縣市亮高溫燈號，氣象局表示，明天仍有破41度高溫機會，且酷熱範圍將擴大；另熱帶低氣壓預估可能最快明天下午或晚間生成颱風，週二晚、週三(8/23晚至8/24)帶來水氣最多，將有不定時驟雨。

明天延續極端高溫天氣，氣象局擴大對13縣市發布高溫燈號，明中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。台北市、新北市地區為橙色燈號，可能有38度極端高溫；宜蘭縣、南投縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。基隆市、嘉義市、金門縣，桃園市、台南市、高雄市地區為黃色燈號，溫度上看36度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局對13縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員趙竑表示，菲律賓東方海面今天上午8時形成熱帶性低氣壓，根據最新預測，最快明天下午或晚間有可能變成輕度颱風，路徑上將掠過呂宋島北邊海面，往華南沿海移動並登陸，撲台機率低。

氣象局也公布未來一周天氣懶人包，天氣將出現三階段變化，氣象局表示，週一、週二(8/22~23) ，受高壓影響，天氣悶、熱，各地晴到多雲、​僅中午過後有局部雷陣雨的天氣，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫。

▲未來一周天氣將出現三階段變化。（圖／氣象局）

接著天氣將出現變化，週二晚到週三(8/23晚至8/24)，受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，天氣趨不穩定，水氣漸增多，南台灣、花東、澎金地區不定時有驟雨發生可能性，​東南部及恆春半島雨勢相對最明顯；中部以北及宜蘭易受午後對流的影響，中午到傍晚在外活動建議要攜雨具。

​週四到週日(8/25~8/27)台灣天氣轉受西南風影響，天氣持續不穩定，中南部將有不定時降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。