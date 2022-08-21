準馬鞍一路西奔逼近！「全台轉雨」熱區出爐　下周連灌6天雨時程

▲菲律賓東方近海的熱帶低壓有機會增強為今年第9號颱風「馬鞍」。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，菲律賓東方近海的熱帶低壓TD11有機會升成今年第9號颱風「馬鞍」（Ma-on，香港命名，意即山名），預報資料以通過巴士海峽的機率高，一路向西北朝中國前進，最靠近台灣時間落在23至24日（周二至三），受準馬鞍外圍環流影響，南台灣、花東、澎金地區轉有驟雨。災害預報士賈新興分析，馬鞍成颱機率約五成，通過台灣附近時花東以南、恆春半島降雨明顯，其它地區也有局部陣雨。

氣象局預報員趙竑表示，菲律賓東方海面今天（21日）上午8時形成熱帶性低氣壓TD11，根據最新預測，最快明天（22日）下午或晚間有可能變成輕度颱風，路徑上將掠過呂宋島北邊海面，往華南沿海移動並登陸，撲台機率低。

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氣象局指出，準馬鞍已通過巴士海峽的機率高，進入南海後，將維持輕颱的狀態，並持續以西北方向、朝中國前進，24日是距離台灣相對最近的時後，外圍環流將帶來一些雨勢，但因颱風尚未形成，其路徑與強度預報仍有其不確定性。受其影響，23日晚起至24日，南台灣將出現驟雨，東南部及恆春半島雨勢最明顯，中部以北及宜蘭有午後對流雨；25至28日準颱風逐漸遠離，天氣仍不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜花易有午後對流雨。

▼準馬鞍颱風路徑一路向西，24日最接近台灣。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）



賈新興則根據歐洲模式預報，TD11增強為颱風的機率目前來看，從原本的一至二成提高到一半一半，成颱時間點落在23至24日之間，主要觀察「準馬鞍」結構受呂宋島地形破壞的程度、中心離台灣海域的遠近影響，目前預估半徑約80公里，離100公里的海域還有一段距離，未來2天將會逐漸明朗。不過24至25日（周四）準馬鞍接近台灣期間，迎風面的花東交界以南、恆春半島降雨明顯，其它地區也有局部短暫陣雨。

天氣風險公司則分析，熱帶低壓未來將持續往西南西移動，預計24日將通過巴士海峽或呂宋島北部，受到擾動外圍水氣影響，迎風面的東北角到屏東有短暫雨機會，越南邊降雨越明顯，西半部則以午後雷陣雨為主，大台北、桃竹等平地反而較穩定，還是需要留意高溫。

▼氣象局一周天氣預報

●8/22～8/23（周一～二）高壓影響：

各地晴到多雲、僅中午過後有局部雷陣雨的天氣

大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫

●8/23晚～8/24（周二～三）水氣漸增多：

南台灣、花東、澎金地區不定時有驟雨發生的可能性，東南部及恆春半島雨勢相對最明顯

中部以北及宜蘭要注意容易受午後對流的影響

●8/25～8/28（周四～日）西南風影響，水氣仍稍偏多：

熱帶低壓或颱風逐漸遠離，台灣附近風場轉西南風，天氣持續不穩定

中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨

北部及宜花地區要注意容易受午後對流的影響

▼準颱風逼近台灣過程將帶來水氣。（圖／NCDR、中央氣象局）



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