台中狼校長涉25年前性侵怕曝光　竟威脅女學生：妳小孩會看到新聞

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女子17日出面指控，25年前就讀某知名國中資優班時，遭班上黃姓導師長期性侵，地點包括班級教室、保健室、校史室等。如今狼師搖身成為南屯某國中校長，女子（下稱A女）擔心有其他人受害，在人本基金會、議員陪同下現身控訴。副市長令狐榮達表示，目前已成立調查小組，將嫌疑人暫時停職，並暫緩其提出的退休申請。

台中市議員22日聯合質詢，要求市府公布涉嫌性侵的校長身分，同時清查過去曾任職的學校，追查是否有相關案例。議員張耀中指出，惡狼校長涉嫌性侵，已超過20年刑法追訴期、10年民法追訴期，但受害者A女多年來接受心理諮商，如今擔心有其他受害者，才鼓起勇氣向教育局申訴。

▲張耀中認為，對加害者身分保密的規定，應檢討。（圖／翻攝自YouTube／張耀中）

張耀中表示，更可惡的是，案件曝光後，惡狼校長對A女情緒勒索，要求女方不要再聲張，不然會影響到家人。他指出，現在很多家長、學生恐慌，一直猜測比對狼師身分，甚至波及其他男校長，教育局應拿出實際作為、公布惡狼校長身分，別再讓狼師有機可趁。

對此，教育局長楊振昇回應，案件尚在調查階段，依法不能公布當事人姓名，但如果查證屬實，絕對嚴懲重辦，目前已將嫌疑人暫時停職，並暫緩退休申請。他指出，相信絕大多數教育人員兢兢業業、認真教學，呼籲受害者向教育局提出申訴，教育局一定嚴格處理。

A女父親日前控訴，黃姓校長7月29日來電，稱教育局將在8月3日約談他，希望不要在退休前留下遺憾，盼當面懇談化解誤會，因為他已請教過律師，刑事部分的追訴期已經過了，但行政申訴沒有追訴期，在事情解決前不能辦理退休，希望A女了解，這件事如果鬧開了，將來她的家庭婚姻、小孩很容易就搜尋到新聞事件，屆時都會受到嚴重影響。​

▼國二女遭性侵隱忍25年，「台中房思琪」向教育局提出申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

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