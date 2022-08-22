大陸網路監管升級！微博將強制顯示「歷史評論」　網兩派戰翻

▲微博宣佈個人主頁將展示歷史評論。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路監管再升級。22日，微博宣布，微博將在近期上線個人主頁展示公開評論的功能，且不可關閉，以倡導用戶更友善的參與內容創作與互動。

據《快科技》報導，在該功能上線後，用戶在媒體帳戶、政務帳戶發布的微博下的公開評論，將會被視為公共空間下的公開評論，並展示在是用戶的個人主頁。

該功能將在近期面向部分用戶進行小範圍測試，根據用戶反饋優化功能，並逐步向更多用戶開放。

需要注意的是，當用戶對於一條貼文多次評論時，個人主頁將僅展示最後一次評論的內容，其他評論僅展示在評論聚合頁面。

同時，當原貼文被刪除或設備未公開狀態，或評論被刪除的情況下，評論將不再展示相關內容。

網友看後紛紛怒斥，「微博可以卸載了，越弄越捂嘴了」、「我真的會謝，我在互聯網裸奔算了」、「你好，人類無需顏面，人類需要裸奔」、「笑死我了，言論自由是吧，還好我從來不在任何一條微博底下評論 ​」、「好的我宣佈我要退網 ​」。

不過，也有網友讚同，「這個功能得支持，公共平台就應該謹言慎行」、「這個功能開啟後，一些動輒引戰、造謠生事者更會早早現行」、「支持新功能，好多惡意帳號主頁什麼也看不到，只在評論區造謠」。