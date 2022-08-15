　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

實習記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江一名粗心的媽媽，沒讓後座的小女兒坐安全座椅，更誇張的是，女童趁媽媽等待紅燈時，搖下車窗後竟將半個身子探出窗外，最後女童整個人掉出車外媽媽都沒發現，甚至在民眾報案後，警方才接到媽媽的報案「孩子不見了」，讓不少人非常傻眼。

▲。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

▲粗心家長完全沒發現孩子掉在馬路上。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

綜合陸媒報導，近日在微博上瘋傳一段路口的監視器短片，事情發生於7月30日晚間6點左右，從畫面中可以看到十字路口的車子正在等待交通號誌，其中最前方的一輛白色轎車後座窗戶有些奇怪，放大一看是一名孩子的半身露在窗外頭，令眾人捏把冷汗。

白色轎車的駕駛踩下油門疾駛時，後座的女童重心不穩，直接整個人從車內翻了出來，而駕駛座的媽媽全然不知繼續開車，沒有停下來，所幸，後方車輛有保持安全距離，不少駕駛紛紛下車查看孩子的傷勢，並將女童抱至一旁離開危險的馬路中央，甚至有幾台車停下擋住車流。

▲。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

▲▼所幸周遭駕駛反應及時，將女童抱至一旁。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

▲。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

根據辦案警方表示，孩子的母親甚至比民眾還晚報案，不過值得慶幸的是，周遭駕駛反應及時，女童除了擦挫傷身體並無大礙，而此次有不少車輛為了阻擋車流而違規壓線，不予以處罰。不少網友看了影片後留言，「好人還是很多」、「安全椅的重要性」、「還好是在紅綠燈（路口），如果是車速更快的地方怎麼辦，簡直不敢想像」、「孩子一個人在後座一定要將車窗鎖緊」、「這位熊媽媽是多粗心」、「媽媽粗心，孩子調皮」。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

港財匯局啟動中國恆大及恆大物業帳目調查：保障股東及投資者利益

疑在頂樓「玩跑酷」　香港17歲少年墜樓亡「留下一隻鞋」

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

阿公每天凌晨拾荒…真實身分遭曝「是退休大學教授」　原因藏洋蔥

四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

106萬現金塞保險箱！他嫌重「偽裝垃圾」放垃圾桶旁　一回家不見了

父子山洪中「苦撐15分鐘」被沖走！救援隊：爸爸獲救「小孩沒了」

穿和服遭公安撕衣逮捕！正妹Coser「700字懺悔」：傷害民族情感　

港財匯局啟動中國恆大及恆大物業帳目調查：保障股東及投資者利益

疑在頂樓「玩跑酷」　香港17歲少年墜樓亡「留下一隻鞋」

幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

多款晶片價格雪崩　陸媒：其中一款「售價狂降90%」成百元貨

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

夫妻柬埔寨做生意遇害！關廁所內雙亡

女大生名字太特殊點名遭拒！身分證曝光網愣住

亞洲夫妻生混血寶　人夫看鑑定傻眼

美參眾議員訪台　解放軍：15日在台周邊軍演

人體2部位測勃起硬度！　醫指1等級未達標：最好去檢查

陸晶片業「明日之星」剛募27億　今傳倒閉

父子山洪中苦撐15分鐘　爸獲救，小孩沒了

四川山洪7死　男童遺體「眼睛沒有了」

獨生女嫁老實男！婚後天天吵

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

美參眾議員訪台　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

本站報導《7天被硬上9次！IG網美飛柬埔寨「蹂躪不成人形」　滿身血畫面曝光》，一名網美接到工作邀約，結果到當地慘被轉賣性侵9次，而日前爆出的行事曆「淘金變人間煉獄」慘況，原來就是該名網美的遭遇。該消息在大陸微博也炸鍋討論，紛紛同仇敵愾嗆聲，「這些罪犯應該通通拉去槍斃！」

陸網信辦打擊虛擬炒幣 關閉1.2萬個微博帳號、清理5.1萬則資訊

陸網信辦打擊虛擬炒幣 關閉1.2萬個微博帳號、清理5.1萬則資訊

微博推共建台灣實景地圖　北京一鍵導航「搭高鐵」到台北

微博推共建台灣實景地圖　北京一鍵導航「搭高鐵」到台北

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒把她嚇回去

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒把她嚇回去

關鍵字：

浙江微博

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面