幼童「倒栽蔥」摔出車！粗心媽繼續開車...許久才報警：孩子不見了

實習記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江一名粗心的媽媽，沒讓後座的小女兒坐安全座椅，更誇張的是，女童趁媽媽等待紅燈時，搖下車窗後竟將半個身子探出窗外，最後女童整個人掉出車外媽媽都沒發現，甚至在民眾報案後，警方才接到媽媽的報案「孩子不見了」，讓不少人非常傻眼。

▲粗心家長完全沒發現孩子掉在馬路上。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

綜合陸媒報導，近日在微博上瘋傳一段路口的監視器短片，事情發生於7月30日晚間6點左右，從畫面中可以看到十字路口的車子正在等待交通號誌，其中最前方的一輛白色轎車後座窗戶有些奇怪，放大一看是一名孩子的半身露在窗外頭，令眾人捏把冷汗。

白色轎車的駕駛踩下油門疾駛時，後座的女童重心不穩，直接整個人從車內翻了出來，而駕駛座的媽媽全然不知繼續開車，沒有停下來，所幸，後方車輛有保持安全距離，不少駕駛紛紛下車查看孩子的傷勢，並將女童抱至一旁離開危險的馬路中央，甚至有幾台車停下擋住車流。

▲▼所幸周遭駕駛反應及時，將女童抱至一旁。（圖／翻攝自微博／美麗浙江）

根據辦案警方表示，孩子的母親甚至比民眾還晚報案，不過值得慶幸的是，周遭駕駛反應及時，女童除了擦挫傷身體並無大礙，而此次有不少車輛為了阻擋車流而違規壓線，不予以處罰。不少網友看了影片後留言，「好人還是很多」、「安全椅的重要性」、「還好是在紅綠燈（路口），如果是車速更快的地方怎麼辦，簡直不敢想像」、「孩子一個人在後座一定要將車窗鎖緊」、「這位熊媽媽是多粗心」、「媽媽粗心，孩子調皮」。