不爽他重踩煞車！台中BMW哥一路逼　還拿鐵棒想砸車下場慘了

記者許權毅／台中報導

台中霧峰一名劉男20日上午開車跟朋友吃早餐，不料回程時後方一輛黑色BMW休旅車卻加速逼車，不斷蛇行想要理論，甚至拿著鐵棒下車，不過劉男一頭霧水，因為自己也沒跟對方起衝突，嚇得趕緊離開。事後劉男到派出所報案，警方BMW徐姓駕駛到案說明，劉男供稱是對方重踩煞車自己差點追撞，心生不滿才下車作勢砸車，全案依照恐嚇罪嫌移送偵辦。

▲台中一名徐男疑似不滿前車重踩煞車，竟持棒下車作勢砸車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）



事情發生在20日上午10點36分，31歲的劉姓駕駛剛跟朋友吃完早餐，開車行經育成路往中正路方向準備回家，不料後方一台BMW倒車出來後，原本好好跟在後面，卻突然蛇行加速，不斷逆向想逼停劉男，甚至拿著鐵棍下車作勢要砸車，嚇得劉男趕緊加速駛離。

當天下午2時許，劉男拿著行車紀錄器到霧峰派出所報案，表示自己並無跟該名駕駛發生衝突，不明白逼車原因。警方約談該名45歲徐姓駕駛到案說明，徐男供稱是因為劉男重踩煞車，自己險些撞上，才會心生不滿拿著鐵棒想理論。

霧峰警方表示，劉男到派出所提出恐嚇告訴，警方約談徐男到案說明後，全案依照恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼徐男拿著鐵棒下車，嚇得劉男趕緊開車駛離。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

