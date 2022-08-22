台中小貨車、轎車相撞波及家具行　鐵捲門扭曲變形2駕駛受傷

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區21日凌晨發生一起車禍，一輛小貨車為搶快闖黃燈，與一輛違規左轉的銀色轎車於五權西路、東興路口發生碰撞，2車相撞後再撞進一旁家具行，衝擊力道猛烈，造成店家鐵捲門凹陷、轎車車頭嚴重毀損，幸2名駕駛僅臉部、胸口擦挫傷，無生命危險。

▲小貨車與銀色轎車相撞，波及一旁家具行。（圖／民眾提供）

警方調查，林姓男子（35歲）21日凌晨1時30分駕駛自小貨車，沿五權西路快車道直行往精誠路方向行駛，蔡姓男子（26歲）駕駛自小客沿五權西路左轉東興路往南屯路方向行駛，2車發生碰撞後撞進由李姓男子所營業的家具行。

車禍造成林男臉部擦挫傷，蔡男雙手、右腳及胸口挫傷，經送醫無大礙，雙方經酒測無酒精反應；蔡男車輛車頭毀損、右前輪胎歪斜，家具行鐵捲門扭曲變形，業者表示，尚未估價鐵門修復價格，且因大門無法開啟，目前也無法評估內部家具受損狀況。

▲▼銀色轎車車頭嚴重毀損；家具行鐵捲門扭曲變形。（圖／民眾提供）

台中市第四警分局交隊分隊小隊長黃一志表示，初判肇因為蔡男行駛的車道上僅有直行標誌、無左轉標誌，在事故認定上是違反標線；林男部份，當事人自述通行路口時仍是綠燈，但根據監視器影像初步認定是已轉黃燈，因此有違反號誌嫌疑，詳細車禍情形，將後續調查釐清。



