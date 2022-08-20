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「忘掉所有股票才能保住盈利」　交易巨擘警世忠告：賺大錢只需1事

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲交易巨擘認為，賺大錢應是憑藉耐心堅守。（示意圖／記者李毓康攝）

文／愛德溫．勒斐佛 　譯／丁聖元

我已經在華爾街摸爬滾打多年，贏過千百萬美元，也虧過千百萬美元，我的忠告是：我之所以掙大錢，從來不是憑著進進出出，而始終是憑藉耐心堅守。明白嗎？憑我的耐心堅守。正確判斷市場方向，其實沒有什麼奧妙可言。你總是發現很多人在牛市早期便已經看多，在熊市早期便已經看空。我認識許多人，他們都有能力精準把握時機並正確行動，早在行情有潛力造就巨額利潤時，便開始買進或賣出。

然而，他們的經歷總是和我同出一轍，也就是說，他們也沒有從中實現真正算數的利潤。既能夠正確判斷，又能夠耐心堅守，這樣的人鳳毛麟角。我發現，這才是最難學會的內容。但是，作為一名股票作手，只有牢牢掌握這一點，才能賺大錢。對一名交易者來說，在真正學會交易後贏得百萬美元，比他在懵裡懵懂的日子掙幾百美元還容易。「會者不難，難者不會」，千真萬確。

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原因就在於，有的人看市場也許一目了然，但是當市場正在花時間逐步醞釀他預料必然出現的行情時，他卻沒有耐心或者信心動搖。如此之多的華爾街才俊，根本不屬於肥羊的層次，甚至也不屬於第三個等級，竟然不能倖免於虧損，這一點正是其根源所在。

▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

▲忘掉所有股票，才能保住盈利。（示意圖／取自pixabay）

不是市場打敗了他們，是他們自己打敗了自己。他們雖然有腦子，卻不能持之以恆。「老火雞」如是操作，並如是告誡同行，是完全正確的。他不僅有勇氣把自己確信的判斷付諸行動，更有明智的耐心堅持到底。

不理會市場大幅運動，一門心思搶進搶出，是我的一項致命錯誤。沒有人能夠捕獲所有的波動。在牛市行情中，只能買進並持有，直到你確信牛市已經接近尾聲。要做到這一點，就必須研究總體市場狀況，這既不是內幕消息，也不是影響個別股票的特殊因素。

然後，忘掉你所有的股票，忘掉，才能保住盈利！耐心等待，直到你看到—或者如果你願意這麼說的話，直到你認為你看到—市場方向逆轉，即總體市場狀況開始反向。你不得不施展全部的才華和遠見才有可能做到這一點，否則，我的忠告就成了廢話，像是教你「低買高賣」，一錢不值。

最有益的一點—任何人都能學會，是不再企圖抓住行情最後的八分之一美元—或者行情最初的八分之一美元。這兩個八分之一美元，是世上最昂貴的八分之一美元。它們令股票交易者付出的代價加起來何止千百萬美元，足以修建一條橫跨美洲大陸的高速公路。

認真研究自己在富勒頓營業廳的交易記錄，我還有另一個發現：在我懵裡懵懂的程度減輕之後，我的操作變得很少發生虧損。如此一來，我便養成了開倉就是大筆交易的習慣。同時，也增強了我對自己判斷力的信心，這一方面有利於排除他人建議對我的干擾，另一方面，即使自己偶爾沉不住氣，也不至於干擾交易。在這個行當裡，如果對自己的判斷缺乏信心，就走不了多遠。

這些就是我學到的全部內容—研判總體市場狀況，按大勢建立頭寸，並堅持到底。我能堅守，沒有絲毫急躁。我能眼睜睜看著市場回檔而不動搖，心裡明白這只是暫時現象。

我曾經在賣空十萬股的過程中預計市場可能大幅回升，我已經預計到—並且是正確地預計到—如此規模的回升，在我看來，這幾乎是不可避免的，甚至對行情是有益的，而這對我的帳面利潤將造成一百萬美元的增減。儘管如此，我仍堅守立場，眼看著自己的帳面利潤被席捲而去，卻從不曾動一點這樣的念頭：先平回空頭，等市場上漲時再賣空。我明白，如果這麼做，就會喪失頭寸，而只有我的頭寸才能給我機會，帶來一網打盡的希望。唯有大行情，才能造就大利潤。

▲▼ 。（圖／方舟文化提供）

本文摘自《股票作手回憶錄【獨家圖解股市最小阻力路徑】：一代交易巨擘傑西．李佛摩的警世真傳，投資人必讀的操盤聖經》／愛德溫．勒斐佛／ 方舟文化出版

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