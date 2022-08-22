柯文哲坦言說法不精確　「是高雄燈會總預算加無人機花8億」

▲柯文哲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲指控高雄市府舉辦的燈會放無人機花了8億元，遭對方打臉，並質疑柯的依據從何而來；接著，網紅「四叉貓」則反指柯2018年因辦台北燈節，搞出一個「5000萬元的黑洞」。對此，柯文哲22日坦言講話不精確，不是無人機花8億，而是燈會總預算加上無人機要花8億。另對於四叉貓的指控，柯文哲則說，一審、二審北市府都勝訴，在法律上出錯機會不是那麼高。

柯文哲22日上午赴台北市議會進行專案報告並備詢。國民黨議員汪志冰質詢柯文哲，你針對高雄燈會，說明明預算只有4億多，但加上「很大的黑洞」卻將近有8億，不知道是為了輔選，所以人來瘋，還是因為自己確實有憑有據？另外四叉貓說柯文哲2018年辦活動，預算從原來4000多萬增加到9000多萬，到底是高雄有問題，還是台北有問題？

柯文哲回應，台北燈節案，北市府跟廠商之前已進入法律程序，一審、二審北市府都勝訴，法律上出錯機會不是那麼高，所以依法行政，該走法律程序就走法律程序。

汪志冰追問，這是你對北市府有信心？那你說放無人機要花八億，讓你覺得匪夷所思，是質疑這有人上下其手？你的說法有具體證據？

柯文哲坦言，「我講話有不精確的地方」，不是無人機8億元，而是總預算加上無人機到8億元；也不是匪夷所思，就像國慶花車活動，很多活動要辦，「哼！我也不知道怎麼講」，大家都會去支援，所以花的錢更多。