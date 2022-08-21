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獨／醫師床戰噴「血精」崩潰問診　泌尿醫揭關鍵：天氣太熱了

▲泌尿科張美玉醫師表示近期因為天氣炎熱，副睪丸炎的患者增加 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲方框位置就是副睪丸，透過超音波檢查確認發炎。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名醫師在從事性行為之後，發現自己的精液當中有血，相當緊張立刻打電話求診泌尿科醫師，就怕自己是不是發生了什麼狀況，不過泌尿科醫師卻告訴他不用太過緊張，因為問題不一定在於他，而是天氣造成的。

接受電話問診的泌尿科醫師張美玉表示，自己在看診的時候，突然診所的護理師進來通知說有一名醫師「很急」的要問問題，張美玉停下診間的工作接電話，原來打電話來的是一名醫師，因為剛結束性行為的他，發現精液中有血，讓他非常焦慮，所以才會打電話詢問，張美玉請他不用擔心，因為近期「血精」的患者還頗多，可以再多觀察一下，若是太擔心可以進行抽血檢驗PSA或是透過超音波檢查。

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▲泌尿科張美玉醫師表示近期因為天氣炎熱，副睪丸炎的患者增加 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲方框位置就是副睪丸，透過超音波檢查確認發炎。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉透露，近期「血精」來求診的患者變多，至少多了2成到3成左右，因為天氣真的很熱，汗流太多，水份來不及補充，造成男性的泌尿道感染的人數也多了，另外還有因為副睪丸炎，不管是小朋友或是年輕人比過去的比例都增加了，所以張美玉醫師呼籲大家在天氣炎熱的時候，一定要記得好好喝水。

至於缺水跟副睪丸炎之間又有何關係，張美玉分析，「因為我們希望有比較多的水份，適當的排尿，排尿這個動作就是要把有機會進入尿道的細菌排出體外，細菌是由外而內，由尿道口進入泌尿系統，當他水份喝少，憋尿脫水的時候，其實就會引起泌尿道感染、副睪丸炎的機率，若再加上運動又沒有補充水份，更會提高發炎機率」。

▲泌尿科張美玉醫師表示近期因為天氣炎熱，副睪丸炎的患者增加 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲泌尿科張美玉醫師表示，近期因為天氣炎熱，副睪丸炎的患者增加 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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