日部署千枚遠程導彈因台海局勢？　陸軍事專家：早就謀劃已久

▲陸官媒十分關注，日本正考慮部署1000枚以上的遠程巡航導彈，主因考量台海局勢。（圖／環球時報）

記者任以芳／綜合報導

根據日本《讀賣新聞》21日報導，日本正在考慮部署1000枚以上的遠程巡航導彈，以加強對大陸的反擊能力，原因是「台海局勢」。陸官媒《環球時報》今（22）日引述大陸軍事專家宋忠平分析，日本早在2020年就表示其要發展中遠程巡航導彈，對此事謀劃已久。1000枚不僅僅是一個數字，而是展現「日本已具備批量生產遠程巡航導彈的能力」。

日媒《讀賣新聞》報導引述多位日本政府官員的消息稱，日本將把陸上自衛隊部署的12式地對艦導彈的射程從目前的100多公里擴大到1000公里左右，可覆蓋北韓和大陸沿海地區。鑑於台海局勢，這些導彈將主要部署在西南群島和九州島，目的是縮小與大陸列裝導彈數量的「差距」。

該報導指出，首批遠程導彈或將於2024年列裝日本自衛隊，比原計劃提前兩年。日本將在今年年底修訂國家安全戰略，預計政府將宣佈「具備反擊能力」，「以自衛為目的」攻擊敵方導彈發射基地。

針對日媒報導，《環球時報》今也引述軍事專家宋忠平分析，日本早2020年就表明要加強境外打擊能力，也就是「源頭打擊能力」，而該能力的提升方法之一就是增加遠程巡航導彈，射程1000公里將使日本具備中遠程打擊能力。

宋忠平進一步指出，《讀賣新聞》17日報導，日本防衛省已確定為建造中的兩艘反導型宙斯盾驅逐艦配備遠程對地攻擊巡航導彈。接著21日又指出，通過多位日本政府官員再度披露日本正在考慮部署1000枚以上的遠程巡航導彈。「明顯進一步證明日本對此事謀劃已久。」

對於「1000枚以上的遠程巡航導彈」這個說法，宋忠平進一步解釋，若報導屬實，1000枚不只是一個數字，更多含義是表明「日本具備批量生產遠程巡航導彈的能力」，可以按照需求來進行生產。

▲日本自衛隊。（圖／路透）

宋忠平也強調，「這也進一步表明，日本發展中遠程巡航導彈和台海局勢沒有關聯，但日本選擇此時機來進行『透風』可謂是心機重重。」近年日本一直在想突破「專守防衛」，要想修憲，關鍵在於美國的默許。

他認為，日本配備中遠程導彈只是突破「和平憲法」的手段之一，未來日本還會研製彈道導彈、核動力潛艇，甚至研製航空母艦，這些都是過去「和平憲法」所限制、禁止的。

宋忠平指出，在修憲之前就通過媒體「放風」展示出日本有兩手準備，一是修改「和平憲法」是從程序上進行突破；另一方面，配備有中遠程巡航導彈是事實上的突破，通過這種方式可以順理成章改變日本「專守防衛」的軍事體制。