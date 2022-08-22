台中惡男放狗咬死浪貓　愛媽曝牠剛生完小貓...5分鐘虐殺片曝

記者許權毅／台中報導

台中東區驚傳男子「放狗虐殺浪貓」！一名張小姐在臉書社團表示，一名眼鏡男17日半夜3點多在振興路上遛狗，卻放任狗狗咬死一隻浪貓，「拜託大家肉搜這個人，一早出家門口就母貓的屍體就躺在騎樓，全身都血，虐待動物的不得好死！已報警。」第三分局警方證實目前已受理偵辦，追查男子身分中。

▲台中傳出放狗虐死貓咪案件，民眾17日一早開門驚見貓屍躺在自家騎樓。（圖／翻攝自Facebook／虐待動物惡人整理）

5分鐘的殘忍影片被PO到網路社團《虐待動物惡人整理》，事發在17日凌晨3時35分左右，年約40多歲的眼鏡男牽著一隻疑似是米克斯的狗狗。狗狗不斷往一台白車底下鑽，試圖要咬浪貓，不料貓咪最終仍躲不過被叼出咬死，狗狗甩頭咬貓時，也不見男子強力阻止，僅說「放開」之後便離開，留下貓咪屍體在騎樓。

▲狗狗不斷嘗試要叼出浪貓，眼鏡男飼主並無強力阻止，僅說「放開」。（圖／翻攝自Facebook／虐待動物惡人整理）



民眾當天早上出門時，才驚見門口有浪貓遭咬死，留下一整灘血，趕緊查看監視器了解狀況。張小姐透露，該隻浪貓是母貓，最近才生完3隻小貓，原本一度找不到3隻小朋友，最後才有好心網友協助誘捕報平安，而母貓後續送往台大檢驗，也會協助火化。事情曝光後許多網友痛批「這種人沒資格養狗」、「沒人性」。

▲民眾找到3隻小浪貓，並且協助誘捕後帶去醫院檢查，目前狀況無大礙。（圖／民眾提供）



台中第三分局警方表示，17日當天就接獲民眾到立德派出所報案，已依照規定受理偵辦中，正強力追查男子身分中，若查證屬實將依《動物保護法》移送偵辦。根據《動物保護法》第25條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，可處2年以下有期徒刑、併科20萬元至200萬元罰金。

▲小貓咪們一出生便沒有媽媽，讓許多網友相當心疼。（圖／民眾提供）