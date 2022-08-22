役男體位標準放寬！　部分替代役將成常備役

▲新制上路後，常備役兵源將增加。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕、蘇晏男／綜合報導

國際局勢變遷、中國對台威脅力度加大，蔡政府上月曾就兵役重新延長至1年進行討論，義務役役期也成為各界關注焦點。國防部考量現今作戰形態改變以及維持兵役公平，上周預告將修正「體位區分標準」，放寬常備兵役體位的BMI標準，到時常備役兵源可望增加，相對地，原先符合替代役的體位，將會被劃歸至常備役體位標準。

修正BMI值標準，部分替代役將被劃入常備役

國防部指出因現今作戰型態改變，經內政部役政署統計民國96至100年（2007至2011年）替代役役男傷病停役原因，無因BMI值直接因素致訓練損傷停役的個案，建議修正身高體重體位區分標準，以維兵役公平。

這次修正最大的改變，是對役男體位判定的BMI值做出更動，BMI值是由身高和體重做出的綜合計算得出的結果。

國防部草案說明中，表示擬恢復民國96年各體位的BMI值，身高195公分至158公分之間的役男，BMI值必須小於15、大於35，才會判定為免役體位；BMI值若在15至16.5以下、大於35至35之間，則是服替代役，常備兵役體位則是介於16.5至32之間。

身高155公分以上未滿158公分不再是免役，要服替代役

現行規定為役齡男子若超過195公分或未滿158公分，即可免役。新制規定修改為，身高未滿155公分才能免役，若介於155公分至157公分，雖不列入常備役體位，但必須服替代役，只有在BMI值未滿15或大於35才能免役。

此外，包括妥瑞症、視力、椎間盤突出症、膝關節損傷、貧血或骨髓化生不良症候群、甲狀腺機能過低、冠狀動派病、心律不整，都調整為有較嚴格的檢驗規定。

以妥瑞症為例，原先經診斷確定妥瑞症，即可免役，但草案中將免役體位改為「妥瑞症經治療6個月以上，仍持續呈現症狀者」，另也增列兩項規定：一、體位未定：妥瑞症經治療未滿6個月者。二、備考欄：須由精神科或神經內科專科醫師診對，並提供六個月以上完整病歷。

修正草案於60日內廣徵各界意見，沒有意外的話，新法會在修正後發布正式施行。