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堅實後備力量！花蓮替代役職訓課程　首納初級救護員複訓課程

▲花蓮縣調集16個機關53名替代役男，參加法紀教育暨在職訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣調集16個機關53名替代役男，參加法紀教育暨在職訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府21日辦理今年上半年度替代役役男法紀教育暨在職訓練，調訓花蓮縣16個機關53名替代役男參訓。課程首次納入4小時EMT-1初級緊急醫療救護員複訓課程，凡取得初級救護員證照者，三年內參加複訓合計24小時，證照效期可展延3年，強化替代役役男救護能力，提升社會服務效能，並於退役後成為國家後備救護堅實力量。

▲花蓮縣調集16個機關53名替代役男，參加法紀教育暨在職訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼課程首次納入4小時EMT-1初級緊急醫療救護員複訓課程。

「務盡本分，保持正向，發揮創意！」縣府民政處副處長李葳勉勵替代役男，戮力工作崗位，主動協助他人，成為職場最有學習力、最有付出力的一群尖兵。他也期許役男結訓後能夠將寶貴的知識學能應用於日常生活或臨災救援的行列，自助助人，成為社會基層備援能量，共同守護家園，為自己、為鄉里、為國家開創嶄新且美好的未來。

▲花蓮縣調集16個機關53名替代役男，參加法紀教育暨在職訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府規劃基礎職訓包含服勤禮儀、基本訓練與相關法令宣導等，並配合聯合國「2030永續發展目標SDGs」(Sustainable Development Goals）第三項「健康與福祉-確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，安排防制藥物濫用講習，強化藥物或酒精等物質濫用的預防。授課內容由花蓮縣四維高中主任教官陳建盛擔任講師，現場展示仿真毒品，使參訓役男瞭解新興毒品樣態，避免誤觸，以維身心健康。

▲花蓮縣調集16個機關53名替代役男，參加法紀教育暨在職訓練。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

緊急醫療救護課程由江柏毅、吳必榮、陳國榮與黃翊豪等4名教官，依序詳細講解心肺復甦術與異物哽塞急救處置等執行步驟，並親自示範，也讓役男藉由做中學，汲取經驗。來自各機關單位的替代役男透過各項精實的訓練課程與EMT1基本生命急救術演練，健全心理素質與精進急救技能，也相互交流分享服役心得，獲益匪淺。

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