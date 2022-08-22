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出席台灣學生遊戲開發者論壇　張善政：當選市長協助前進國際

▲出席臺灣學生遊戲開發者論壇

▲國民黨桃園市長參選人張善政、立委張育美(右三、四)出席台灣學生遊戲開發者論壇「地方創生座談會」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022台灣學生遊戲開發者論壇」、21日於中央大學落幕。因國民黨桃園市長參選人張善政、立委張育美的出席及和學生的交流使台灣的遊戲和電競產業受到關注。張善政21日出席桃園區「與科技市長有約」活動中表示，遊戲開發跟電競是兩回事，昨天和學生們的交流主要是如何輔導他們，開發遊戲軟體能夠成功、進入國際市場。

▲出席臺灣學生遊戲開發者論壇

台灣學生遊戲開發者論壇於2018年舉辦第一屆，活動執行長鄭琮翰表示，今年論壇活動相當多元，除了有聚焦職涯發展的「專題演講」、經驗交流的「菁英團隊分享」與「開發者沙龍」、還有與地方元素結合的「地方創生演講」、與教育結合的「遊戲學習專題講座」，也有「議題討論工作坊」、「idea創意啟航展」、「landing夢想著陸展」與「mentor產學推廣展」等活動。

▲出席臺灣學生遊戲開發者論壇

▲地方創生講師楊禮琳以「青埔元宇宙」為題演講。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政是在昨日下午2點40分左右，由支持這項活動不遺餘力的立委張育美陪同抵位於中央大學的活動會場，即前往「idea創意啟航展」，體驗學生設計的遊戲，並和設計者交流開發遊戲時面臨的各方挑戰；4點左右出席由創客夢負責人、講師賴振民主持的「地方創生座談會」，聽取講師邱國洋、楊禮琳、蘭斯等人對於遊戲開發和地方創生的建言。

▲出席臺灣學生遊戲開發者論壇

以「青埔元宇宙」為講題的講師楊禮琳向張善政提出，青埔是桃園新興的地區，移入人口中以年輕人居多，並自稱是桃園的「青龍人」，如何讓青龍人透過遊戲、透過線上互動或個展，對青埔這個地方產生興趣、產生認同、產生驕傲，當選市長後，是否能在國門之都的桃園青埔，打造成為元宇宙的示範點，並爭取更多的資源讓社造、讓地方創生不是只限於實體的活動，而是更多有知識、有內容、有很多多媒體的豐富內容加入。▲出席臺灣學生遊戲開發者論壇

張善政表示，做遊戲開發一定要著眼國際，但是對年輕朋友來說，國際管道並不好找，他跟學生們的年紀雖有差距，但好處是過去曾在Google、宏碁服務過，和美國矽谷及國際知名的遊戲開發業者有許多接觸，如果當選桃園市長，除準備在桃園宇宙建立一個桃園的過去、現在、未來，同時過去所建立進入美國矽谷一流遊戲公司的直通車管道，將會成為桃園市政府的重要管道，協助更多有創意的遊戲開發者進入國際市場，強化台灣桃園的競爭力。

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