ET專訪／「蔣萬安公車預約我笑了！」　黃偉哲早推動2交通方案

▲台南市長黃偉哲專訪。（圖／記者黃克翔攝）



◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：黃克翔、劉亮亨

文／陶本和

「蔣萬安的公車預約制，我笑了。」台南市長黃偉哲接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時說，預約是因為偏鄉距離遠，本來就要預約，台北有捷運、公車班次多，預約不預約我們尊重，但在台南，有偏鄉的一套解決方案，推出「小黃公車」外，還針對身障人士推動「復康巴士」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「公車預約制」的構想，但隨即遭到各方嘲諷。對此，蔣萬安競選辦公室則解釋，韓國、印度等鄰近國家都已施行或即將施行公車預約制度，顯見該制度確實有其可行性。

事實上，「預約制」早在2019年時，身為台南市長的黃偉哲就已經推動「小黃公車」。當時黃偉哲接受專訪時指出，台南沒有捷運系統，公車系統在前市長賴清德剛上任時其實是崩壞的，也沒有輕軌，市民只能選擇自己開車，老年人年紀大了不會開車，找年輕人來載，一次、兩次、三次，「人家說久病床前無孝子，叫孫子每次請假來載，次數多了孫子就跑給你追」。

黃偉哲當時說，小黃公車在偏遠地區對資深民眾或市民可以有很大的幫忙，「第一，偏遠地區要營運一條公車路線，大型公車一定賠本，因為一台車坐不了多少人，而中型公車也是相當耗成本。」

黃偉哲指出，小黃公車是用計程車去偏遠地區載送資深的市民，「charge的費用是公車費用，這也會虧錢，那就由政府來補貼，其實政府補貼的金額遠小於補貼大型公車，補貼額少了，花這公車票價可以坐到小黃」。

他強調，這項政策除了政府補貼額減少，對民眾來說，有計程車可以運用外，計程車業者也可以多一筆收入，「雖然最後買單是政府，但我覺得是大家都多贏」。

▼台南市長黃偉哲推出「小黃公車」，協助解決偏鄉交通。（圖／台南市政府）



對於這次蔣萬安拋出「公車預約」，黃偉哲在接受《ETtoday新聞雲》專訪時則笑說，「蔣萬安的公車預約制，我笑了」，不過他也強調，這跟他的小黃公車，是不同層次的問題。

黃偉哲說，小黃公車是解決偏鄉地方交通問題的利器，因為所有偏鄉道路比較窄，不論山邊或海邊，對於偏鄉民眾來講，交通是一個大問題，偏鄉的阿嬤想要進到城裡醫院拿藥或看醫生時，他們是很困擾的，所以只能找自己親戚、家人來載。

黃偉哲指出，偏鄉客運班次少，可能一天只有一、兩班，錯過就要等到隔天，甚至如果阿嬤去醫院久一點，排隊排長一點，誤了回程時間，還要打電話給孫子來接，這會是個麻煩。

因此，黃偉哲拋出「小黃公車」，有三大好處：第一，讓小黃司機有生意可以做；第二，讓偏鄉的交通，阿嬤花公車的價格就可以有計程車的享受；第三，減少空氣汙染、減少排碳、減少大車的高成本，因為一部公車進去可以做4、50人，只有載3、4個人回來，對於客運公車也是賠本的生意。

另外，黃偉哲其實也推出「復康巴士」，這是對行動不方便的人、身障人士所建置的100輛復康巴士，只要打電話預約時間，就可以來載，只要付相對合理的車資，上面有輪椅可以上的設計，對於使用者比較舒適方便。

「這一類的交通服務，都是我們持續在努力的。」黃偉哲表示，偏鄉距離遠，本來就要預約，台北市有捷運、公車班次又多，至於預約不預約，這他尊重，但是在偏鄉、在台南，他已經有偏鄉的一套解決方案，至少一部份的舒緩交通問題。