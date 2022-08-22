蔣萬安批疫苗採購黑箱　陳時中競辦轟作秀：你就是調閱小組召集人

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對疫苗採購合約封存30年，國民黨台北市長參選人蔣萬安21日批評，不敢告訴國人到底花了多少錢，市民怎麼敢讓民進黨參選人陳時中來當台北市長，管理1年1700多億元的預算？對此，陳回擊蔣是立法院調閱小組的召集人之一；競辦總幹事吳思瑤說，蔣只作秀不做事，秘密會議資料沒認真看，調閱期間兩個月都在混；發言人林楚茵則批評，把保存瞎掰成保密，文字遊戲加上失憶。

陳時中昨天透過新聞稿說，疫苗採購從來沒有不可告人之處，所有資料在立法院供調閱達2個月，各黨立委都去看過，蔣萬安更是調閱小組的召集人之一，30年的部分是公務員依據機關共通性檔案保存年限基準，巨額採購公文保存期限就是30年，關鍵是在保存。

吳思瑤批評，蔣萬安自己擔任疫苗調閱小組召集人，所有疫苗採購相關的內容、過程、預算編列及執行，都在他自己召開的秘密會議中依法公開，小組成員還有長達兩個月的時間可以去審視資料，監督運作，現在為了選市長，嚷嚷什麼資料都沒看過，抹黑疫苗黑箱，代表他問政不用心，兩個月都在混，且為選舉搞黑心，患了技術性失憶，自己看過的資料說謊成沒看過。

吳思瑤說，30年是依據行政院文書處理手冊，嚴謹管理公文而作的高規格作法，而政府重要巨額採購的共同性檔案保存期限，也是30年。行之有年，非民進黨獨創，至於商業合約的保密條款世界通用，非台灣首創，批評者沒有公文知識也要有商業常識。

林楚茵今天也說，疫苗採購文件從未列入「國家絕對機密」等級，立法院疫苗調閱小組於2021年10月15日就已經成立，蔣萬安自己就是疫苗調閱小組召集人，他把保存瞎掰成保密，是文字遊戲加上失憶，大打黑心牌。

林楚茵揭露，蔣萬安在2021年11月1日衛環委員會還親口說出「所有相關的調閱方式都是依照疫苗採購調閱專案小組運作要點進行，從今天開始相關資料已經陳列在 502 會議室」等語，請問蔣是沒有去調閱嗎？還是去調閱但很不用心的忘記囉？還是根本不敢想起來？呼籲選舉靠得是政策跟願景，不是靠背景跟抹黑。