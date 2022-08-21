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重機慘被尿灌！監視器抓凶手　竟見鄰居阿北狂射

重機慘被尿噴！監視器抓凶手　阿北狂射畫面全都錄

▲一名惡鄰居在網友的重機灑尿。（翻攝自爆料公社，下同）

圖文／鏡週刊

近日就有一名苦主在臉書社團「爆料公社」發文，指自己的重機時常飄出「濃濃尿騷味」，最後透過監視器發現凶手竟是住在同社區的鄰居阿伯，讓他震驚又無奈！

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這名網友近日在爆料公社發文「請問遇到這種住戶，惡意尿在車上，該怎麼處理？」，同時也公布監視器畫面，可以看到20日早上８點一名老先生若無其事地走到他的重機旁，先是左顧右盼片刻，接著便脫下褲子掏出小弟就對著車身「狂灑尿液」，然後還改往車頭「瘋狂進攻」，尿完裝沒事走到對面牽車緩緩離去。

重機慘被尿噴！監視器抓凶手　阿北狂射畫面全都錄

整個過程都被監視器拍了下來，讓原PO相當無奈，不知該怎麼處理這種惡鄰！影片曝光立刻掀起網友的怒火，紛紛留言「家裡沒地方尿？」「太噁爛了」「這根本就是故意的吧」「遇到這種真的很雖小」。

也有不少人支持原PO公布監視器畫面，給予建議：「把臉遮起來，影片公布在一樓讓大家看」「把影片錄製起來，放在停車的地方，一直重複播放......」「截圖貼在社區或大樓公布欄，或社區群組！」「一定要公布讓他紅！」。



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