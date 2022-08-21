網傳腹瀉入伍生被要求別通報醫務所　陸軍官校澄清：絕非事實

▲高雄陸軍官校。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／綜合報導

高雄陸軍官校傳出有251名學生疑似集體食物中毒，對此，網傳陸軍官校要學生「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」。對此，陸軍官校21日澄清「均非事實」，並表示，日前腸胃不適之入伍生均已緩解痊癒，學校對於官生健康至為重視，若有身體不適，均由醫務所醫官評估後，依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院。

陸軍官校日前有251人食物中毒上吐下瀉，網傳陸軍官校要學生別通報醫務所、先吃藥，無效再隔離，對此，陸軍官校澄清「均非事實」，籲請民眾勿以訛傳訛，斲傷認真執行訓練官生士氣。

陸軍官校指出，本案肇生後，陸軍司令徐上將即指派副司令何中將進駐，整合指導軍醫部門及學校，配合衛生局查察原因，並妥善、細心照顧身體不適入伍生，全面檢討維護官生健康作為。

陸軍官校表示，日前腸胃不適之入伍生，均已緩解痊癒，校方並未禁止其食用零食及飲料。學校對於官生健康至為重視，若有身體不適，均由醫務所醫官評估後，依症狀程度診療或轉送國軍高雄總醫院，並無文中所提「不要通報醫務所」、「先吃藥，若無效再隔離」等情。

陸軍官校強調，將持續以最嚴謹的態度，加強餐飲衛生安全、環境消毒，並強化所屬衛教觀念；另網路流傳之假訊息，已有觸法之嫌，請民眾切勿轉傳，以共維國防安全。