拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料「禍首」

▲高雄陸軍官校 。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

高雄陸軍官校傳出有251名學生疑似集體食物中毒，對此，有學生爆料，禍首是沒煮熟的「米血」。高雄市衛生局已抽驗53件相關檢體，全數送驗中。

有陸軍官校學生在「靠北長官2022」臉書社團表示，入伍生團南營區餐廳米血沒熟，導致一堆人拉肚子拉整夜，18日一堆入伍生和幹部把醫務所擠爆，至少有100多人。

衛生局表示，18日下午約3點接獲陸軍官校醫務室通報，有疑似食物中毒案件，即派員前往該校調查，經查共251人出現症狀、14人送醫，至19日病情已全數穩定緩解。

▼陸軍官校學生爆料米血沒熟。（示意圖／衛福部立彰化醫院提供）

衛生局要求校方19日停止供膳1日，配合調查且完成清消始可恢復供膳。衛生局統計，現場共抽驗約53件相關檢體，目前全數送驗中。

陸軍官校表示，所轄入伍生團部分入伍生於17日晚間開始，出現腸胃不適及腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，其中有14人轉診至高雄國軍總醫院診療，均已痊癒出院。

校方強調，目前已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，後續全力配合調查；另要求單位妥善照顧入伍生，並派遣醫官至各單位實施衛教宣導，指導落實餐飲衛生安全、環境消毒等積極防範作為，以維官兵健康及維護部隊戰力。