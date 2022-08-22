柬埔寨難民成首富來台吸金　「皇家一號」破土10天被逮原因曝

▲柬埔寨「皇家一號」預售案2018年舉行啟售儀式，皇家集團副總裁陳豐天與甲桂林集團創辦人曹瑞濱等貴賓一同出席。



圖文／鏡週刊

知情人士透露，當年來台宣傳皇家一號的陳豐天，是柬埔寨最大企業之一的皇家集團副總裁，具柬埔寨與華人血統，家族在赤色高棉時期是政治難民，後來移居澳洲，陳豐天就是在澳洲成長，之後家族創立皇家集團，跨足電信、金融、能源、房地產、俱樂部等，並擁有電視台及電信公司，當地因此有人稱陳豐天為柬埔寨首富。

2015年有不少台灣媒體前往柬埔寨採訪陳豐天，隔年皇家集團即來台推銷建案，吸引台灣人前往柬埔寨投資。不過，2019年2月皇家一號風光動工不到10天，柬埔寨總理洪森大規模掃毒，陳豐天的ROCK俱樂部被查出50公斤毒品，當時柬國警方還高調宣布這是史上最大規模的掃毒行動，共逮捕陳豐天等300餘人。

▼柬埔寨「皇家一號」樓高62層，啟售時模型相當氣派。



後來陳豐天遭判刑4年，但他以罹患肺病為由要求住院治療，直到去年5月當地法院才准他獲釋，之後陳豐天即不再如以往高調過活及招商。本刊調查，皇家集團除了2016年推出的皇家一號建案出狀況，早先在2015年推出的「皇家First 1」也爆出糾紛。

2018年有2位名民眾向本刊投訴，2015年以總價約新台幣250萬元各買下一戶位於首都金邊的預售屋皇家First 1，預計2018年6月交屋，但後來建案停工數月，負責台灣代銷的全球國際地產早已人去樓空。

▼2019年3月，柬埔寨警方至皇家集團副總裁陳豐天的住家逮人，指控他涉毒品案。



皇家First 1投資人求助無門，得知皇家集團在台推出皇家一號，於是轉而找上甲桂林集團請求協助，但因為這兩個建案在台是由不同的代銷業者處理，建商、代銷、業務互踢皮球，中間還傳出承辦人員過世，全案因此不了了之。

當年購買皇家First 1遇到的問題至今無解，又傳出有台灣人購買皇家一號預售案苦等不到完工，由於當年是由甲桂林創辦人曹瑞濱開記者會代銷，但合約是與柬埔寨皇家集團簽訂，打跨國官司難度非常高，投訴人僅能寄望甲桂林集團協助解約拿回款項或求償，不要讓他們成為海外不動產投資的孤兒。

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