又見球棒隊？台中2男下車扁1男還砸車　19歲女友躲車內發抖

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台中2男下車扁1男還砸車！19歲女友躲車內發抖　警迅速到場逮人

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔡男車輛後擋風玻璃遭洪男、鄧男分持2支球棒砸出2個大洞。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

天氣太熱火氣大？台中市蔡姓男子21日下午開車載著19歲洪姓女友，行經太平區新平路一處加油站時，疑因不滿前方車輛急煞害他差點撞上，氣得按喇叭示警並加速超越攔住車輛，但此舉也引起對方不悅，不但下車徒手毆打蔡男，還持球棒砸破蔡男車尾擋風玻璃。警方獲報到場，將施暴的洪姓、鄧姓男子依傷害、毀損等罪移送法辦，而蔡男也因涉及危險駕駛，被依違反道交條例舉發。

今日台中盛夏酷熱，警方調查，洪男（21歲）與鄧姓乘客（24歲）21日下午1時許開車行經太平區新平路的新平加油站前，因不明原因急煞車，導致後方車輛險與其發生碰撞，後車駕駛蔡男（21歲）遂向前車按鳴喇叭，並驅車追趕。

蔡男於祥順路追上洪男車輛並急停在前方，雙方下車發生口角，蔡男遭洪男、鄧男以徒手毆打頭部，導致其頭部有擦挫傷，而蔡男的洪姓女友看到男友被打，在車內受到不小驚嚇。洪男、鄧男打完人後，怒氣未消，又返回車上分持2支球棒，猛砸蔡男車輛，造成後擋風玻璃有2個大洞。

太平警分局獲報立即啟動快打警力，到場後雖已無打架情事，但雙方仍在互相叫囂，隨即將涉案人帶回派出所；警方將傷者蔡男協助送往國軍總醫院醫治，幸無生命危險，洪男、鄧男無受傷，經酒測雙方駕駛無飲酒情形。警方訊後將洪男、鄧男依傷害、毀損罪嫌移送；蔡男車道驟停部分，涉嫌危險駕駛，將依道路交通管理處罰條例第43條第3項開單舉發。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方到場將雙方帶回派出所偵訊。（圖／民眾提供）

太平警分局呼籲，民眾駕車應保持禮讓，另遇事應理性處理，切勿有暴力情事，警方均將嚴正執法，依法究辦。

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